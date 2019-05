Ramsey se despide de Arsenal, dice lesión le impedirá jugar hasta la próxima temporada

Imagen de archivo del centrocampista del Arsenal inglés Aaron Ramsey abandonando la cancha lesionado en el partido de vuelta por cuartos de final de la Liga Europa contra el Napoli, en Nápoles, Italia - Abril 18, 2019 Action Images vía Reuters/Matthew Childs

1 mayo (Reuters) - El centrocampista Aaron Ramsey se despidió del miércoles de los hinchas del Arsenal, diciendo que la lesión que sufrió el mes pasado le impedirá volver a jugar hasta la nueva temporada, cuando pasará a la Juventus.

El galés, de 28 años, llegó al Arsenal en 2008 desde el Cardiff City, y desde ese momento jugó en el equipo londinense salvo dos pequeños períodos a préstamo en Nottingham Forest y Cardiff.

“Me entristece decir que el juego contra Napoli (por la Liga Europa) fue mi último partido con una camiseta del Arsenal”, dijo Ramsey en un comunicado en su cuenta en Instagram.

“Desafortunadamente, me dejó con una lesión que me impedirá jugar los juegos restantes de la temporada. Estoy realmente decepcionado por no jugar y dar todo por el club mientras sigo siendo jugador del Arsenal”, agregó.

En su campaña con Arsenal, ganó tres ediciones de la FA Cup y dos de la Copa de la Liga.

Escrito por Javier Leira, Editado por Manuel Farías