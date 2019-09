Messi seguramente se perderá los próximos dos partidos del Barca: DT Valverde

En esta imagen de archivo, el delantero argentino Leo Messi saluda a la afición antes de la final del trofeo Joan Gamper ante el Arsenal en el Camp Nou, en Barcelona, el 4 de agosto de 2019. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA (Reuters) - Lionel Messi se perderá el partido del Barcelona el sábado ante Valencia y seguramente tampoco jugará la próxima semana ante Borussia Dortmund por la Liga de Campeones debido a que sigue recuperándose de una lesión sufrida en agosto, dijo el entrenador Ernesto Valverde.

Al principio se esperaba que Messi se perdiera un puñado de partidos, pero todavía no ha jugado con su equipo. Durante su ausencia el Barca tuvo un deslucido inicio en la liga, donde suma cuatro puntos en tres partidos y está a cinco unidades del líder Atlético Madrid.

“En principio parecía un pequeño parón en la recuperación, se le ha abierto un poquito la cicatriz y ha provocado que se tome todo con un poco más de calma, no sabemos si para el martes o para más adelante”, dijo Valverde el viernes en rueda de prensa.

“El hecho de que no esté Leo es importante para nosotros, no lo voy a negar, es un jugador determinante, sobre todo con equipos que se encierran mucho, esperamos que vuelva pronto y sobre todo que vuelva bien, no queremos dar un paso atrás con Messi”, agregó el DT.

Valverde tampoco podrá contar con el lesionado Ousmane Dembélé, pero el uruguayo Luis Suárez podría volver al equipo titular para conformar el ataque junto a Antoine Griezmann.

“Ayer y hoy ha hecho el entrenamiento completo esperemos que poco a poco se vaya incorporando”, sostuvo el DT sobre Suárez.

Reporte de Joseph Cassinelli. Editado en español por Javier Leira