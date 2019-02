El Barça, falto de chispa de cara a octavos de final de Liga de Campeones ante Lyon

BARCELONA (Reuters) - Pese a un dominio férreo de las competiciones nacionales, el Barcelona ha sufrido en las últimas temporadas importantes fracasos en la Liga de Campeones y hay señales preocupantes para el club catalán de cara al partido del martes por la ida de los octavos de final del torneo europeo frente al Olympique de Lyon.

El futbolista del Barcelona Lionel Messi disputa un balón con el jugador del Valladolid Michel en un duelo jugado en el Camp Nou el fin de semana. REUTERS/Albert Gea.

El equipo de Ernesto Valverde viaja a Francia después de una deslucida victoria 1-0 en casa ante el Real Valladolid el sábado, que si bien consolidó su liderazgo en la cima de La Liga dejó muchas dudas sobre su capacidad para ganar el máximo torneo de Europa a nivel de clubes.

El triunfo sobre el Valladolid, en el que Lionel Messi anotó un penal y falló otro, se produjo tras un empate sin goles en campo del Athletic de Bilbao, una igualdad 2-2 con el Valencia y un empate 1-1 con el Real Madrid en la idea de la semifinal de la Copa del Rey.

El entrenador Ernesto Valverde ha minimizado la importancia de las recientes flojas actuaciones del equipo.

“A veces no eres brillante en todos los partidos. Sé que llegan cuatro partidos importantes, pero iremos paso a paso”, sostuvo.

El defensor Gerard Piqué, sin embargo, fue más crítico y advirtió sobre las posibles consecuencias del rendimiento del equipo.

“No hemos jugado bien. No ha sido un gran partido, ni mucho menos. La única buena noticia ha sido la victoria”, dijo el zaguero. “Hemos recuperado la senda de la victoria, que después de dos empates siempre es bueno, aunque las sensaciones no han sido del todo buenas y el martes, si no mejoramos, lo pasaremos mal”.

El Barça ha caído en la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones las tres últimas temporadas, desde que ganó por última vez el torneo en 2015. Incluso, la temporada pasada quedó fuera de carrera ante la Roma después de contar con una ventaja de 4-1 en el partido de ida.

En estos tres años, han tenido que ver, además, cómo su rival por antonomasia, el Real Madrid, se alzó con el título y elevó a 13 sus trofeos en la máxima competición europea, muy por encima de los cinco del Barça.

A pesar de haber ganado tres de los últimos cuatro títulos de La Liga y haber conseguido la Copa del Rey durante cuatro años seguidos, hay una sensación generalizada de que el Barça debería haber tenido unas actuaciones mejores a nivel europeo, sobre todo teniendo en cuenta que cuentan con Messi.

El argentino parece pensar lo mismo y en su primer discurso como capitán del equipo, en agosto pasado, se comprometió a “hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou”.

Para lograr esa ambición, el Barça debe mejorar su pobre rendimiento fuera de casa en las eliminatorias de la Liga de Campeones. En las seis últimas visitas, solo ha ganado un partido, marcando tres goles y concediendo 13.

El Barça podrá contar nuevamente el martes con el defensa francés Samuel Umtiti tras casi tres meses fuera por una lesión de rodilla, mientras que el también defensa Thomas Vermaelen y el mediocampista Arthur Melo están descartados por lesiones.

Reporte de Richard Martin. Editado por Rodrigo Charme