Puyol rechaza ser director deportivo del Barcelona

Foto de archivo de Carles Puyol en una rueda de prensa cuando todavía era jugador del Barcelona. Abril 14, 2014. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA (Reuters) - El excapitán del Barcelona Carles Puyol anunció el miércoles que no volverá al club como director deportivo.

El presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, dijo este mes que esperaba convencer a Puyol para que asumiera el cargo y volviera al Camp Nou, donde jugó como defensor durante toda su carrera, entre 1999 y 2014.

“Después de sopesarlo mucho, he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece”, dijo Puyol en Twitter.

“Querría agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad”, agregó.

Reporte de Rik Sharma. Editado en español por Javier Leira