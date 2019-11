Sin más minutos en campo es difícil que siga en el Barcelona, dice Arturo Vidal

Foto de archivo del mediocampista chileno Arturo Vidal celebrando un gol por el Barcelona ante Real Valladolid por La Liga. 29 de octubre de 2019. REUTERS/Albert Gea

SANTIAGO, 29 nov (Reuters) - El centrocampista chileno Arturo Vidal volvió a mostrarse descontento con su falta de continuidad en el Barcelona y dijo que si no logra sentirse más importante se planteará seriamente abandonar el club español en los próximos meses.

Vidal, de 32 años, llegó al elenco catalán en 2018-19 y tiene contrato hasta el final de la próxima temporada.

El chileno, bicampeón de América con su selección, ya había mostrado desagrado por la falta de minutos poco después de su desembarco en el Barça, pero paulatinamente el entrenador Ernesto Valverde comenzó a considerarlo más, aunque no todo lo que quisiera el exjugador de Juventus y Bayern Munich.

“No estoy feliz porque me gusta jugar, ayudar al equipo y estar en los partidos importantes (...) Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día”, dijo Vidal en una entrevista al canal TV3 de Cataluña dada a conocer el viernes.

“Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante”, destacó. “Cuando se abren los mercados, si uno no se siente importante uno toma la decisión”.

Pese a la falta de continuidad, el sudamericano se mostró feliz con su paso por Barcelona, con el que ya ganó una liga y la Supercopa de España.

“Es difícil llegar al mejor equipo del mundo y ganarse el respeto de los hinchas. Ellos me quieren mucho, por eso cada vez que entro doy todo por el equipo”, explicó.

El chileno también se refirió a la Liga de Campeones, el torneo que no ha podido ganar pese a que jugó en otros gigantes del continente.

“Tenemos a Messi, y eso te da mucha ventaja, pero lo físico en las competencias como la Champions es lo que te ayuda a ganar el campeonato (...) la Champions se ve muy dura, el Liverpool ya lo demostró el año pasado que lo ganó físicamente porque le pasó por encima a todos los equipos”, relató.

