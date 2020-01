Xavi, indeciso sobre la oferta para entrenar al Barça -fuente del club

BARCELONA, 13 ene (Reuters) - El legendario exjugador del Barça Xavi Hernández ha hablado con el director deportivo del club, Eric Abidal, y con el director ejecutivo, Oscar Grau, sobre la posibilidad de entrenar al equipo, pero no ha tomado ninguna decisión, dijo el domingo una fuente del club a Reuters.

FOTO DE ARCHIVO: El exjugador del Barcelona, Xavi Hernández. REUTERS/Gustau Nacarino

La fuente dijo que Xavi, entrenador del club qatarí Al Sadd, está concentrado en la final de la Copa del viernes contra el Al Duhail y ha decidido no aceptar ni rechazar la oferta del Barça para sustituir a Ernesto Valverde.

Valverde, que ha estado bajo presión desde la derrota del Barcelona por 3-2 ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España la semana pasada, se encargará de la próxima sesión de entrenamiento el lunes, añadió la fuente.

Valverde ha llevado al Barça a dos títulos de liga consecutivos y su equipo encabeza la clasificación con 40 puntos después de 19 partidos, igualado con el segundo clasificado, el Real Madrid.

Sin embargo, su gestión se ha visto empañada por las duras eliminaciones en la Liga de Campeones ante el AS Roma en 2018 y el Liverpool en 2019, tras haberse adelantado en ambas por tres goles.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que conoce bien el estrés que sufren los técnicos del Barça, un equipo que entrenó cuatro años, expresó su apoyo a Valverde.

“Barcelona es un sitio especial porqué ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club”, dijo después de la victoria por 6-1 del City sobre el Aston Villa el domingo.

El seleccionador español Luis Enrique, que fue el predecesor de Valverde en el club catalán, también elogió al técnico.

“Empatizo (con Valverde) porque me cae de maravilla. Está haciendo un muy buen trabajo y está en disposición de seguir ganando títulos, todos no, porque la Supercopa no, pero es líder en La Liga y está clasificado para octavos de Champions. Es uno de los mejores entrenadores españoles”.

Xavi, que tuvo una brillante carrera de 17 años en el Barça y es el jugador que más partidos oficiales ha disputado con el club, solo lleva al frente del Al Sadd desde julio, al que se incorporó como jugador en 2015 tras dejar a los catalanes.

El jugador de 39 años confirmó el sábado que había hablado con su excompañero del Barça, Abidal, y admitió su deseo de entrenar a los catalanes, al tiempo que se comprometía con el Al Sadd y decía que respetaba a Valverde.

“No puedo ocultar que mi sueño es entrenar al Barcelona, lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas, pero ahora estoy centrado en la final”, dijo.

Información de Richard Martin, editado por Ed Osmond y Toby Davis; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid