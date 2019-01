Bielsa admite que envió a espiar al Derby County antes de partido

(Reuters) - El entrenador del Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, admitió haber enviado a un miembro de su cuerpo técnico a espiar al Derby County antes de su partido del viernes por la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Foto de archivo de Marcelo Bielsa en un partido del Leeds United por la Championship inglesa. Ene 6, 2019 Action Images/Paul Childs

El Derby había dicho que el jueves la policía local habló con una persona que actuaba de manera sospechosa fuera de su campo de entrenamiento.

“Es cierto, es real. El responsable de que esa persona estuviera soy yo”, dijo el exentrenador de la selección argentina a Sky Sports antes del partido.

“Yo ayer (jueves) hablé con (Frank) Lampard (entrenador del Derby County) y él me hizo saber que él entendía que yo había transgredido el ‘fair play’. Yo pienso distinto, pero lo que importa es lo que piensa él y Derby County”, agregó.

Bielsa sostuvo que no pidió autorización al club para enviar a la persona al campo de entrenamiento del Leeds

“Esta práctica yo la utilicé desde las eliminatorias sudamericanas para los Mundiales. Eso no está prohibido, se hace público, se comenta en la prensa (...) para algunas personas es cuestionable y para otras no”, dijo.

Lampard fue crítico de las acciones de Bielsa.

“Si vamos a comenzar a hablar culturalmente, ‘lo hice en otro lugar y estuvo bien’, eso no me convence porque no creo que esté bien en ese nivel”, agregó el exmediocampista de Inglaterra y del Chelsea.

Lampard dijo que también se había visto a alguien observando el entrenamiento de su equipo antes de otro partido contra el Leeds en agosto.

El técnico argentino del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, quien jugó con Bielsa en el Espanyol y la selección de su país, dijo que él no lo haría, pero que lo que ocurrió no fue gran cosa.

“Jugué para él, aprendí mucho de él, lo bueno y lo no tan bueno”, dijo Pochettino a periodistas antes del choque de la Liga Premier del domingo con el Manchester United.

“No es nada malo tratar de encontrar un poco más de información sobre lo que está haciendo el oponente. Antes ocurría en Argentina, no solo es Marcelo”, añadió.

