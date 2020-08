El Barça afronta con esperanza el cruce con el Bayern pese a su errático juego

BARCELONA, 8 ago (Reuters) - El Barcelona insiste en que tiene tantas posibilidades como el Bayern de Múnich de superar los cuartos de final de la Liga de Campeones, a pesar de su gris victoria por 3-1 contra el Nápoles el sábado.

Fútbol - Liga de Campeones - Partido de vuelta de octavos de final - FC Barcelona contra Nápoles - Camp Nou, Barcelona, España - 8 de agosto de 2020. Lionel Messi, del Barcelona, celebra el segundo gol con sus compañeros de equipo. REUTERS/Albert Gea

Los goles de Clement Lenglet, Lionel Messi y Luis Suárez en la primera parte permitieron al Barça acceder a la fase final con ocho equipos de Lisboa, donde se enfrentará a los campeones alemanes, que aplastaron al Chelsea por 4-1 para obtener una victoria global de 7-1 en el partido de vuelta de octavos de final.

El 4-2 del Barça sobre el Nápoles suena a triunfo cómodo en el marcador global, pero no lo fue, ya que el equipo italiano de Gennaro Gattuso dominó la segunda mitad después de que Lorenzo Insigne marcara al final de la primera.

Sin embargo, el entrenador del club catalán, Quique Setién, cree que no se debe subestimar a su equipo frente al Bayern, que esta temporada ha conseguido un doblete nacional, en contraste con un Barça que no logró revalidar La Liga y no ha levantado ningún otro torneo.

“Es verdad que ellos han salvado la eliminatoria contra el Chelsea con 7 goles a favor y es un grandísimo equipo, pero también nosotros lo somos. Estoy seguro que veremos un buen partido seguro contra el Bayern”, dijo Setién en una conferencia de prensa.

El delantero del Barça Luis Suárez añadió: “A partido único todos tienen opciones. El Bayern, como nosotros, es uno de los candidatos. Los partidos hay que jugarlos. El equipo que haga mejor las cosas será campeón de la Champions”.

El Barça venció al Bayern en las semifinales de 2015, el último año que ganó la competición, vengándose de la paliza por 7-0 (marcador global) que les propinaron los alemanes en las semifinales de 2013.

Los catalanes se han visto atormentados en los dos últimos años de la Liga de Campeones por su incapacidad para sacar partido a resultados cómodos en el partido de ida, echando a perder una ventaja de 4-1 sobre el AS Roma en 2018 y de 3-0 sobre el Liverpool el año pasado.

El centrocampista Sergi Roberto dijo que el hecho de que las eliminatorias se jueguen a partido único en lugar de dos encuentros, como consecuencia de la reprogramación de la competición debido a la pandemia de COVID-19, significa que el estado de forma contará menos.

“En esta Champions no hay favoritos. A un partido puede pasar cualquier cosa. Confío plenamente en este equipo, tenemos una plantilla muy buena. El equipo tiene muchas ganas y confianza”, dijo.

Sin embargo, Lothar Matthäus, histórico exjugador del Bayern, se mostró menos halagador con el Barcelona, al afirmar que el campeón alemán era el gran favorito para ganar el choque del próximo viernes.

“Naturalmente que el Barcelona tiene calidad para mostrar lo mejor de sí en un partido. Pero pienso que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barcelona”, dijo al canal de televisión Sky.

Información de Richard Martin; editado por Ken Ferris; traducido por Tomás Cobos