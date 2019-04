Giroud demanda tener un rol más importante en Chelsea la próxima temporada

El delantero francés del Chelsea Olivier Giroud durante una conferencia de prensa en el Centro de Entrenamientos de Cobham, en Cobham, Inglaterra - Abril 17, 2019 Action Images vía Reuters/Peter Cziborra

(Reuters) - El delantero del Chelsea Olivier Giroud dijo el miércoles que otros clubes lo quieren para la próxima temporada, pero remarcó que desea extender su estadía en Stamford Bridge si el técnico Maurizio Sarri le da más minutos en el primer equipo.

Giroud, el máximo goleador de la Liga Europa con nueve tantos, tiene contrato hasta el final de la temporada pero Chelsea tiene la opción de extenderlo por otros 12 meses.

El francés de 32 años ha sido titular solamente en siete partidos en la Liga Premier y sus opciones se redujeron desde la llegada al equipo del delantero argentino Gonzalo Higuaín en enero.

“Créanme, estoy muy frustrado cuando no juego, pero no quiero mostrarlo”, dijo Giroud en una rueda de prensa antes del partido de vuelta de cuartos de final de Liga Europa el jueves ante Slavia Praga. “No estoy contento de desempeñar un papel secundario, por eso dije que el próximo año tendré que tener un papel más importante en el equipo”.

Al ser consultado sobre si ya había recibido ofertas para ir a otro equipo, Giroud agregó: “Sí, pero la prioridad es Chelsea. Con lo que he logrado aquí, no hay razón para que no me den un año más. Pero también necesito ser feliz”.

Chelsea tiene una ventaja de 1-0 sobre Slavia, después que en el partido de ida se impuso con un gol de Marcos Alonso. El elenco londinense no tendrá al defensor Antonio Rudiger, quien salió lesionado en la derrota del domingo 2-0 ante Liverpool por la Liga Premier en Anfield por una lesión de rodilla.

