Exarquero colombiano "El Loco" Higuita se corta su melena tras perder apuesta

Foto de archivo. La leyenda del fútbol colombiano René Higuita, entrenador de arqueros del Atlético Nacional en el estadio Maracana, Río de Janeiro, Brasil, 23 de mayo, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

BOGOTÁ (Reuters) - El famoso exarquero de la selección colombiana de fútbol René Higuita se cortó el sábado su abundante cabellera, uno de sus rasgos característicos, cumpliendo la palabra que había empeñado al grabar un comercial de radio y televisión para una casa de apuestas online.

El loco, quien también fue guardameta del Atlético Nacional, había prometido en la campaña publicitaria de la casa de apuestas que si Colombia no ganaba la Copa América de Brasil se cortaría su melena, por lo que honró su palabra en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Colombia quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa América, al perder en la definición por penales frente a Chile.

“No es solo una apuesta y no es solo pelo, son años de entregarlo todo, de acompañar, alentar y dejar hasta lo último por la selección”, dijo Higuita, de 52 años, antes de que el peluquero cortara su cabello. “Yo no aposté solo mi pelo, yo aposté lo más valioso, lo que soy, lo que me representa, es un llamado para que nunca dejemos de soñar”.

Usuarios de las redes sociales publicaron fotografías y vídeos del exarquero mientras le cortaban su larga cabellera que se subastará para apoyar económicamente una fundación social.

Higuita, una de las figuras más representativas del fútbol colombiano en las décadas de los años ochenta y noventa junto a Carlos “El Pibe” Valderrama” y Faustino Asprilla, logró reconocimiento internacional el 6 de septiembre de 1995 cuando hizo el escorpión, una acrobática y arriesgada maniobra en el estadio de Wembley en un partido amistoso contra Inglaterra.

El actual entrenador de arqueros de Nacional es considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol colombiano que acostumbraba a salir a jugar fuera de su arco y a cobrar tiros libres.

En 1991 se declaró amigo del temido narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, a quien visitó en una cárcel y a mediados de 1993 fue arrestado acusado de estar implicado en un caso de secuestro y permaneció más de seis meses en prisión lo que le impidió integrar la selección colombiana que participó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Reporte de Nelson Bocanegra y Luis Jaime Acosta