ACTUALIZA 1-FÚTBOL-DT Colombia llama a Cardona para Copa América, deja fuera a Murillo y Fabra

(Actualiza con declaraciones de Carlos Queiroz)

BOGOTÁ, 30 mayo (Reuters) - El técnico de la selección colombiana, Carlos Queiroz, anunció el jueves la lista definitiva de 23 futbolistas para la Copa América, en la que se destaca el regreso de Edwin Cardona y Stefan Medina, junto a las ausencias de Jeison Murillo y Frank Fabra.

El equipo cafetero, que también contará en su plantel con el juvenil John Lucumí, hace parte del Grupo B del torneo continental, en el que enfrentará a Argentina, Paraguay y Qatar.

Cardona, mediocampista del Pachuca de México, fue una pieza clave de Colombia en la clasificación al Mundial 2018, pero no fue parte del equipo que viajó a Rusia, al igual que Medina, defensa del Monterrey de México.

La gran sorpresa de la convocatoria fue el defensa Lucumí, de 20 años, que juega con el KRC Genk de Bélgica.

Por fuera de la lista quedaron los defensas Murillo, quien juega en el Barcelona de España y Fabra, del Boca Juniors de Argentina, al igual que los delanteros Carlos Bacca del Villareal de España; Sebastián Villa, también de Boca Juniors, y Rafael Santos Borré, del club argentino River Plate.

“Algunos que están aquí están por el criterio del entrenador, por mérito, otros que no están en la lista tienen mérito, gran calidad, solamente no están por criterio del entrenador (...) y estoy pensando en ellos para otros partidos”, dijo Queiroz en una conferencia de prensa.

“Ahora de 23 deben salir 11 a pelear”, sostuvo el entrenador. “Este es un momento muy difícil y sensible para un entrenador. Pero yo no estoy cerrando las puertas ni excluyendo a nadie, no es una expulsión, es solamente una decisión administrativa que nos limita a los entrenadores”.

El técnico portugués llamó a tres arqueros, ocho defensas, siete mediocampistas y cinco delanteros. De los seleccionados, 20 juegan en equipos del exterior y tres en la liga colombiana.

Antes de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, Colombia jugará dos partidos amistosos de preparación frente a Panamá y Perú.

La siguiente es la lista de jugadores seleccionados:

Arqueros: David Ospina (Napoli, Italia), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Deportivo Cali).

Defensas: Santiago Arias (Atlético de Madrid, España), Stefan Medina (Monterrey, México), Dávinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Yerry Mina (Everton, Inglaterra), Cristian Zapata (AC Milan, Italia), John Jáner Lucumí (KRC Genk, Bélgica), Cristian Borja (Sporting de Lisboa, Portugal), William Tesillo (León, México).

Mediocampistas: James Rodríguez (Bayern Munich, Alemania), Mateus Uribe (América, México), Wílmar Barrios (Zenit San Petersburgo, Rusia), Gustavo Cuéllar (Flamengo, Brasil), Jéfferson Lerma (Bournemouth, Inglaterra), Edwin Cardona (Pachuca, México), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia).

Delanteros: Luis Muriel (Fiorentina, Italia), Radamel Falcao García (Mónaco, Francia), Duván Zapata (Atalanta, Italia), Luis Díaz (Junior) y Roger Martínez (América, México). (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Javier Leira)