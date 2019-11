Exfutbolista colombiano Faustino Asprilla dice que narcotraficante pretendió asesinar a Chilavert

Foto de archivo. El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla habla en su partdio de despedida con el defensa Iván Ramiro Córdoba en esl estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Colombia, 4 de julio, 2009. REUTERS/Albeiro Lopera

BOGOTÁ, 12 nov (Reuters) - El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla reveló que un acusado narcotraficante le ofreció asesinar en 1997 al entonces arquero paraguayo José Luis Chilavert después de un partido en el que se agredieron mutuamente y fueron expulsados, pero dijo que impidió el crimen para no manchar el fútbol de su país.

El hecho se produjo tras el partido por la eliminatoria para el Mundial de Francia 1998 disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción en el que Colombia perdió 2-1 y donde Chilavert y Asprilla fueron expulsados por agredirse.

“Me entró una llamada al hotel y me dice soy Julio Fierro, podes llegar a mi hotel. Yo ese día llegué y estaba como con diez personas, borrachos, andaban con puras hembras paraguayas”, relató el exfutbolista colombiano en un documental sobre su vida transmitido por el canal Telepacífico.

“Es que necesitamos que usted de una autorización, estos dos manes (hombres) se van a quedar aquí en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert”, relató el futbolista quien brilló con la selección colombiana, el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra.

Asprilla, quien recientemente cumplió 50 años, dijo que se opuso a la intención de Fierro, asesinado en Colombia en 2004 al parecer en medio de un ajuste de cuenta entre narcotraficantes, según fuentes de seguridad.

“Yo le dije: ¿cómo así?, ¿Pero ustedes están locos o qué?, van a acabar con el fútbol colombiano, eso no puede ser no, no, no. En el fútbol lo que pasó en la cancha se queda en la cancha. Ya Chilavert me metió el puño, tuvimos el alegato, nos expulsaron y ya eso terminó”, contó al afirmar que los pistoleros le insistían a Fierro para que ordenara el asesinato.

El fútbol colombiano ha estado marcado por hechos de violencia como los asesinatos del árbitro Álvaro Ortega en 1989 y del defensa de la selección colombiana Andrés Escobar en 1994, en episodios que involucraron a acusados narcotraficantes.

Reporte de Luis Jaime Acosta