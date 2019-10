Río y Córdoba serán sedes de finales de copas Libertadores y Sudamericana en 2020

ASUNCIÓN, 17 oct (Reuters) - La ciudad brasileña Río de Janeiro y la argentina Córdoba serán sedes de las finales de las copas Libertadores y Sudamericana en el 2020, anunció el jueves la Conmebol.

Imagen de archivo del estadio Maracaná de Río de Janeiro antes de la Copa América 2019. 15 de junio de 2019. REUTERS/Sergio Moraes

El duelo por el título de la Copa Libertadores 2020 se disputará el 21 de noviembre en el mítico Maracaná y el estadio Mario Kempes de Córdoba será escenario de la definición de la Copa Sudamericana el 7 de noviembre, dijo el ente rector del fútbol sudamericano.

“Lo que primaron fueron las evaluaciones técnicas, cantidad de vuelos, accesibilidad, seguridad, garantías. Las evaluaciones fueron objetivas”, dijo a periodistas el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

Ambos torneos tendrán por primera vez una final única este año. El campeón de la Libertadores se definirá en el estadio Nacional de Santiago de Chile el 23 de noviembre, mientras que el vencedor de la Sudamericana se conocerá el 9 de noviembre en el recinto General Pablo Rojas, también conocido como la “Nueva Olla”, de Asunción.

Domínguez dijo que los boletos están agotados para la final de la Sudamericana, en la que habrá una importante cantidad de aficionados que llegarán desde la cercana Santa Fe para alentar a Colón. El equipo argentino enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador en la final.

Los jefes del fútbol sudamericano analizaron además el proceso de clasificación para el nuevo Mundial de Clubes, en el que la región tendrá seis cupos.

La entidad propondrá en primer lugar la participación de los campeones de las copas Libertadores y Sudamericana de las ediciones 2018 y 2019. Y para llenar los cupos restantes se reeditará una Súper Copa en la que participarán todos los campeones de la Libertadores.

“Se va a ver la viabilidad (...) es una propuesta nueva”, declaró Domínguez.

Otro de los asuntos que se analizarán las próximas semanas será la eliminación del gol de visitante, una decisión que se tomaría en la reunión del consejo de la Conmebol que se celebrará en noviembre.

“Personalmente no me gusta el gol de visitante, pero no va a primar mi criterio sino el criterio técnico”, dijo el dirigente.

Reporte de Mariel Cristaldo, reporte adicional de Daniela Desantis. Editado por Rodrigo Charme