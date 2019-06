DT Paraguay destaca coraje del equipo para buscar empate ante Colombia

Foto del domingo del futbolista de Paraguay Matias Rojas en acción ante el colombiano Juan Cuadrado. Jun 23, 2019 REUTERS/Rodolfo Buhrer

SALVADOR, Brasil (Reuters) - El director técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, destacó el domingo el coraje del sus seleccionados para buscar el empate ante Colombia a pesar de los errores que le costaron el partido y lo dejaron al borde de la eliminación de la Copa América.

Paraguay cayó 1-0 ante el cuadro “cafetero” y quedó en la tercera posición del Grupo B de la Copa, con pocas posibilidades de pasar a cuartos de final. Solo un empate en el encuentro del lunes entre Ecuador y Japón por el Grupo C le permitirá avanzar.

“Jugamos contra un rival muy bueno de igual a igual (...) rescato el coraje del equipo de buscar el empate; mostró una rebeldía frente al marcador aun con el desorden de la segunda parte”, dijo Berizzo en rueda de prensa.

Colombia ganó con un tanto de Gustavo Cuéllar a los 30 minutos y lidera el Grupo B de la primera fase del torneo. En sus partidos previos, Paraguay había igualado 2-2 ante Qatar y 1-1 ante Argentina.

“Entiendo el fracaso como no intentar (...) quien se decide a jugar al más alto nivel está expuesto a derrotas. El fracaso es no intentarlo y eso a nuestro equipo no le pasa”, agregó el entrenador, quien asumió el timón en febrero con la expectativa de clasificar a la selección al Mundial Qatar 2022.

“Ojalá mañana nos clasifiquemos para que el ánimo sea otro”, agregó.

Escrito por Daniela Desantis en Asunción, editado por Javier Leira