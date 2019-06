Arthur quedará fuera de los titulares en debut de Brasil ante Bolivia en Copa América

Imagen de archivo del futbolista de la selección brasileña Arthur tras una lesión en el partido amistoso ante Honduras en Porto Alegre, Brasil - Junio 9, 2019 REUTERS/Diego Vara

SAO PAULO (Reuters) - La selección de Brasil tendrá que prescindir de Arthur en la alineación titular para el debut del viernes en la Copa América contra Bolivia, pero su socio en el mediocampo Casemiro dijo que espera algo especial en su regreso a la cancha en la que comenzó a forjarse un nombre en el fútbol.

El jugador del Barcelona no comenzará el juego en el estadio Morumbí de Sao Paulo tras recibir un golpe en el amistoso del fin de semana contra Honduras y es probable que su lugar sea ocupado por Allan o Fernandinho.

“Arthur no será titular porque no ha tenido una sesión de entrenamiento completa y no voy a ser irresponsable”, dijo el jueves el DT Tite en rueda de prensa.

Casemiro, que jugó para Sao Paulo antes de unirse al Real Madrid en 2013, espera con ansias el inicio del que será el primer partido competitivo de Brasil desde que Bélgica eliminó al elenco sudamericano de los cuartos de final del Mundial 2018.

“Hay ansiedad, eso es normal cuando comienzas un torneo tan importante como este”, dijo Casemiro. “Sabemos que será un partido complicado porque sabemos cómo juega Bolivia. Están bien preparados, especialmente en defensa. Así que creo que mañana será un juego en el que, como dice el mister, debemos ser fuertes mentalmente y estar concentrados”.

“Es aún más especial para mí, este estadio es como mi hogar, en un club que me ayudó a crecer como jugador y como hombre”, agregó Casemiro.

Tras el debut, Brasil enfrentará a Venezuela el 18 de junio y a Perú cuatro días después.

Editado en español por Javier Leira