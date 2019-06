DT de Chile dice esguince de Alexis Sánchez es "lo más delicado" de cara a duelo con Uruguay

Foto del viernes del delantero de Chile Alexis Sanchez celebrando tras marcar ante Ecuador. Jun 21, 2019 REUTERS/Rodolfo Buhrer

SANTIAGO (Reuters) - El entrenador de la selección chilena de fútbol, Reinaldo Rueda, dijo el domingo que el esguince de tobillo del delantero Alexis Sánchez es la situación más delicada que enfrenta el plantel de cara al choque con Uruguay y destacó que esperará a ver cómo evoluciona el jugador porque “no podemos correr riesgos”.

En una rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río un día antes del duelo contra Uruguay por el cierre del Grupo C de la Copa América, el estratega colombiano señaló que “lo de Alexis es lo más delicado, hablé con el médico y estaba muy positivo de cara al partido”, aunque aclaró que será evaluado después de la práctica del domingo.

“De acuerdo a lo que he visto, todos quieren estar mañana. Pero no podemos correr riesgos, porque tenemos la tranquilidad de haber pasado de ronda y no podemos darnos el lujo de perder jugadores para las próximas rondas”, añadió el DT.

Sánchez sufrió un esguince de tobillo el viernes en la victoria 2-1 sobre Ecuador, con la que Chile selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa América y quedó en lo más alto del Grupo C.

Respecto a las molestias físicas del centrocampista Arturo Vidal, Rueda dijo que también está en observación y que dependerá de su reacción muscular. “Todos sabemos lo que significa Arturo para la selección. Si no está, es importante que los compañeros estemos bien, a la altura de él”, dijo el DT, de acuerdo a la cuenta de Twitter de la selección chilena.

Reporte de Natalia Ramos, editado por Javier Leira