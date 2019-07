DT Gareca reconoce que Perú "hizo lo que pudo" ante un Brasil superior

RÍO DE JANEIRO (Reuters) - El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, admitió el domingo que Brasil “jugó mejor” y que su equipo “hizo lo que pudo” en la final de la Copa América en la que el local se impuso 3-1, al tiempo que afirmó que más allá de que sus dirigidos tengan cosas por mejorar se encuentran transitando por “buen camino”.

Foto del domingo del DT de Peru, Ricardo Gareca, junto a Raul Ruidiaz y Aldo Corzo tras la derrota ante Brasil en la final de la Copa América. Jul 7, 2019 REUTERS/Luisa Gonzalez

El “scratch” se impuso con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penal a los 15, 45 y 90 minutos, respectivamente. Paolo Guerrero anotó de penal a los 44 para Perú, que volvía a jugar una final continental después de 44 años.

“Brasil es mejor que nosotros, jugó mejor. Pudimos manejar el trámite con un hombre menos (en Brasil) por poco tiempo, porque (el DT) Tite corrigió bien, hicimos lo que pudimos, no tengo nada que reprocharle a mis jugadores, dieron todo”, señaló el argentino Gareca en rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

“Hoy la realidad es que Brasil ganó bien, aunque nosotros mejoramos en relación al primer partido contra ellos (triunfo 5-0 del ‘Scratch’ en primera fase)”, agregó.

Gareca, que el año pasado llevó a Perú a su primer Mundial en más de tres décadas, se mostró confiado para el futuro.

“Jugamos contra una selección que fue muy efectiva, pero yo creo que estamos bien; más allá de la derrota, tengo sensación que estamos por un buen camino, independientemente de los resultados adversos. Si sabemos dónde estamos parados, podemos ir afianzándonos con el correr del tiempo”, sostuvo.

Gareca escapó a la polémica sobre la utilización del VAR en general, y en la final en particular, en la que el árbitro chileno Roberto Tobar cobró un penal para cada equipo, decisiones que refrendó luego revisando las imágenes.

“El VAR está hecho para mejorar el fútbol. El penal (contra Perú), yo estoy tan lejos, tengo informaciones diversas. En mi carrera me han favorecido y me han perjudicado los arbitrajes”, señaló.

“La intención del VAR es transparentar todo, entonces tenemos que encontrar una metodología, para que esa transparencia no sea en un cuarto privado, en que nadie pueda ver nada. En la medida que lo podamos ver todos, no va a estar mal. No quiero ponerme en negativo, en la mala intención. A partir de eso yo me expreso”, señaló el técnico.

En tanto, Gareca desestimó la posibilidad de hacerse cargo de la selección argentina, cuyo entrenador tiene contrato hasta fin de año.

Al ser consultado acerca de la veracidad de las versiones que dan cuenta de que en un futuro próximo se reuniría con dirigentes del fútbol de su país, el “Tigre” aclaró: “Yo voy a responder por respeto y cariño por mi país, porque amo a mi país. Pero tengo un contrato por delante con Perú”.

“Más allá de cualquier situación que se puede llegar a presentar a nivel clubes, países, yo estoy acostumbrado a respetar los contratos, los compromisos en todos los aspectos (...) Siento un gran compromiso con Perú (...) Mi contrato vence el 21, si llegamos a clasificar (al Mundial de Qatar) se prorroga al 22, si no es hasta el 21 el compromiso que tengo”.