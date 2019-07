Para hablar de corrupción hay que tener pruebas, dice DT Perú tras acusaciones de Messi

Foto del sábado del choque entre el capitán de Argentina, Lionel Messi, y el de Chile, Gary Medel, que terminó con la expulsión de ambos en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Jul 6, 2019 REUTERS/Amanda Perobelli

RÍO DE JANEIRO (Reuters) - Lionel Messi es una voz autorizada en el fútbol mundial, pero las acusaciones de corrupción en Sudamérica son muy serias y deben ser respaldadas con pruebas, dijo el entrenador de Perú, Ricardo Gareca, tras la derrota de su equipo el domingo en la final de la Copa América ante Brasil.

El “scratch” se impuso 3-1 con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penal a los 15, 45 y 90 minutos, respectivamente. Paolo Guerrero anotó de penal a los 44 para Perú, que volvía a jugar una final continental después de 44 años.

Tras la victoria de Argentina sobre Chile el sábado en el partido por el tercer puesto, en el que Messi fue expulsado junto a Gary Medel, el capitán argentino acusó a la Conmebol de “corrupción” y denunció que la Copa América estaba “arreglada” a favor de la selección de Brasil.

“(Messi) es una voz autorizada, no quiere decir que yo comparta (lo que dijo). Respeto muchísimo no solo al jugador, sino a la persona, no tuve oportunidad de conocerlo, pero me parece una persona muy centrada, la opinión la puedo compartir o no”, dijo Gareca en rueda de prensa.

“Me gustaría que más allá de que tenemos que mejorar, tampoco se nos enfoque que (los sudamericanos) somos los corruptos, hay cosas que corregir pero hay cosas buenas también. Para hablar de corrupción, de corruptos, hay que tener pruebas contundentes”, completó Gareca en alusión a las declaraciones del astro del Barcelona.

Editado por Javier Leira