Brasil maneja todo, dispara Messi furioso tras polémicas con VAR en derrota Argentina en Copa América

BELO HORIZONTE, Brasil (Reuters) - Un inusualmente furioso Lionel Messi criticó al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano y a los encargados del VAR tras la derrota de Argentina 2-0 ante Brasil por las semis de la Copa América, en un partido en que los futbolistas “albicelestes” se quejaron por lo que calificaron de cobros injustos.

“Se cansaron de cobrar ‘boludeces’ (estupideces) en esta Copa América y no fueron nunca al VAR (en este partido). Una cosa increíble. Todo el partido fue así”, disparó el astro del Barcelona en diálogo con periodistas en referencia a dos supuestos penales no cobrados por Zambrano, quien efectivamente no recurrió al auxilio de la tecnología en ninguna de ellas.

La primera gran polémica de la noche del martes se dio cuando Sergio Agüero fue derribado en el área por Dani Alves, en momentos en que la pelota estaba en otro sector.

Varios jugadores argentinos reclamaron al árbitro y en principio se desentendieron de la continuidad de la jugada, que acabó con una larga corrida de Gabriel Jesús y la definición de Roberto Firmino para el 2-0 del local. Posteriormente, Arthur le clavó el codo a la altura de la garganta a Nicolás Otamendi, quien realizaba una cortina a la salida de un tiro de esquina.

“Zambrano dijo que estemos tranquilos, pero nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo. Te va desquiciando, son jugadas que te van sacando del partido. Ves que el árbitro no está siendo justo”, explicitó Messi, quien raramente durante su carrera ha realizado declaraciones vinculadas a las decisiones arbitrales.

“Te van sacando del partido. Es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes. No creo que haga nada porque maneja todo Brasil, es muy complicado”, agregó la estrella de la “albiceleste” en la zona mixta del estadio Mineirao.

Brasil se impuso con goles de Gabriel Jesús a los 19 minutos y Roberto Firmino a los 71 y jugará la final con el vencedor del duelo del miércoles entre Chile y Perú.

“Te da bronca, hicimos un esfuerzo muy grande. Son jugadas claras que nunca revisaron, no fueron al VAR. Vieron manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos (...) y hoy no fueron al VAR”, insistió Messi, quien se erigió como portavoz del malestar de la delegación argentina.

“Nos vamos con bronca porque hicimos un buen partido y un esfuerzo importante”, completó Messi, quien el miércoles viajará con el resto del plantel a Sao Paulo, donde Argentina dirimirá el tercer puesto del torneo con el perdedor de la semifinal entre Chile y Perú.

