Perú sorprende al eliminar a Uruguay, juega semis de Copa América con Chile

SALVADOR, Brasil (Reuters) - La selección de Perú despidió el sábado de la Copa América a Uruguay, uno de los candidatos al título, al vencerlo 5-4 en definición por penales tras igualar sin goles durante los 90 minutos, y dirimirá un cupo para la final ante Chile.

Foto del sábado de los jugadores de Perú celebrando el pase a las semifinales de la Copa América. Jun 29, 2019 REUTERS/Luisa Gonzalez

La atajada de Pedro Gallese a Luis Suárez –el mayor goleador de la historia de la “Celeste”- en el primer penal de la tanda, terminó siendo decisiva, ya que Perú tuvo perfecta efectividad desde los 12 pasos. Edison Flores selló el triunfo y el pase a las semifinales con un disparo bajo y al medio.

Para el conjunto “incaico” convirtieron además Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula, mientras que para Uruguay marcaron Edinson Cavani, Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.

“Me siento muy orgulloso de mi equipo. No tengo palabras para descifrar este momento, mucha gente dice Perú no tiene huevo, no tiene garra (...) le jugamos de igual a igual a una selección uruguaya que está dentro de las 10 mejores del mundo”, dijo tras el partido Guerrero.

Durante el partido, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio anuló tres goles de Uruguay por fuera de juego, a instancias de sus jueces de línea y con la correspondiente revisión del VAR.

Antes del choque del miércoles entre Perú y Chile en Porto Alegre, el martes chocarán Brasil y Argentina en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

“Fuimos el equipo con más chances claras, ellos hicieron un gran trabajo defensivo, no pudimos hacerles un gol legal y después, los penales es a suerte y verdad. Nos vamos tristes, teníamos muchas ganas de pasar”, sostuvo José María Giménez.

La “Celeste” llegó al choque en el estadio Arena Fonte Nova –con un campo de juego en muy mal estado- como favorita, tras adueñarse del Grupo C, como resultado de dos victorias y un empate. Perú, en tanto, clasificó por la “ventana”, como uno de los mejores dos terceros de la fase inicial.

Pero el equipo del “Maestro” Oscar Tabárez, en su más flojo desempeño en el torneo, decepcionó, en tanto al conjunto de Ricardo Gareca, que venía de caer goleado 5-0 por Brasil, miró con cariño el empate en el partido.

URUGUAY FALLA

En un primer tiempo muy pobre, disputado parcialmente bajo un diluvio, Uruguay, incluso jugando mal, fue superior a un Perú sin elaboración de juego.

Eso sí, el equipo del DT argentino Ricardo Gareca se mostró más solidario, más disciplinado tácticamente que en su anterior presentación, pese a que mostró sus ya crónicas debilidades defensivas y muy poca ambición en ataque.

Mientras que la selección “incaica” solo tuvo un par de aproximaciones al arco de Fernando Muslera sobre el cierre de la primera etapa, la “Celeste” estuvo a punto de marcar en cuatro oportunidades, mediante la temible dupla de ataque conformada por Suárez y Cavani.

Suárez, en una noche para el olvido, cabeceó por encima del travesaño desde muy cerca y el portero Pedro Gallese le paró un remate con destino de gol, cuyo rebote cayó en los pies de Cavani, que increíblemente disparó alto desde el borde del área chica.

El atacante además fue frustrado por un oportuno achique de Gallese. Además, hubo un gol anulado a Giorgian de Arrascaeta, por posición adelantada previa de Nahitan Nández.

Perú exhibió una leve mejoría en el arranque de un complemento de nivel tan bajo como el primero, con un juego más rápido y más profundo por las bandas.

Pero las oportunidades de gol siguieron llegando siendo de Uruguay, con un fútbol mucho más directo: Diego Godín definió a las nubes casi pisando el área chica tras una asistencia de Suárez, y Cavani marcó antes de la hora de juego, pero el juez de línea levantó el banderín por posición adelantada y el VAR ratificó su decisión.

La “Celeste” recuperó el control del mediocampo a partir del ingreso de Lucas Torreira por Nahitan Nández. Y Perú comenzó a languidecer nuevamente. Llegó el tercer gol anulado por el árbitro brasileño al equipo de Tabárez, esta vez por fuera de juego de Suárez al empujar el balón a la red.

Pero Uruguay no estuvo fino a la hora de definir y el conjunto de Gareca, totalmente replegado, se aferró a la ilusión de los penales y un rato después desató un festejo para muchos inesperado.

Escrito por Rodolfo Rosa en Río de Janeiro, editado por Javier Leira