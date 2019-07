"Estamos preparados para ganar", asegura DT de Perú antes de final de Copa América con Brasil

RÍO DE JANEIRO (Reuters) - El entrenador Ricardo Gareca afirmó que Perú “está preparado” para vencer a Brasil el domingo en Río de Janeiro en la final de la Copa América, al tiempo que sostuvo que es “el momento ideal” de su selección para enfrentar al “Scratch”.

El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, responde a preguntas de periodistas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro un día antes de la final de la Copa América que disputarán Perú y Brasil. Julio 6, 2019 . REUTERS/Sergio Moraes

“Preparados para ganar”, respondió taxativamente el técnico argentino ante una consulta sobre si estaba listo para ganar o para perder el choque con el conjunto anfitrión. En la rueda de prensa, que se celebró el sábado en el estadio Maracaná, Gareca estuvo acompañado del jugador Edison Flores.

“Hay un gran momento de Brasil que se sostiene y que coincide con el momento ideal para enfrentarlo nuestro, ideal porque venimos de eliminar a dos selecciones muy fuertes como son Uruguay y Chile, lo cual nos ha fortalecido; después dependerá mucho del desarrollo del juego, pero si tuviera que elegir un momento para enfrentar a Brasil, elegiría este”, señaló el “Tigre”.

Gareca negó que esté preocupado por su rival, aunque sí admitió que lo mantiene con “la cabeza muy ocupada”.

“Tratamos de transmitirle a los jugadores qué es lo más importante de Brasil y cómo aprovechar algunos puntos débiles que para nosotros pueden ser favorable. Estamos enfocados en ambos temas: nuestra producción y lo que puede hacer Brasil”, argumentó el entrenador del equipo que sorprendió al golear 3-0 a Chile en semifinales.

Perú tuvo su peor momento en el torneo al perder 5-0 frente a la “Verdeamarela” en la tercera fecha del Grupo A, una goleada que puso a la selección “incaica” al borde de la eliminación.

Ante la pregunta sobre si un resultado como ese podría repetirse en la final, el técnico argentino contestó: “Nunca dije que no nos va a pasar, ni que va a pasar. No sé qué va a pasar, ambicionamos que sea totalmente diferente (a aquel partido), pero no le puedo pronosticar absolutamente nada”.

Gareca, quien se negó a adelantar la formación, habló también del juego. “Apuntaremos a la tenencia, a sacarle la pelota, va a ser muy dividida, cuanto más podamos tenerla nosotros mejor, es importante para nosotros atacar a Brasil en la búsqueda del triunfo, después la característica del partido se puede dar de una manera o de otra”.

También se le consultó a Gareca si, en vista a la polémica generada en torno al arbitraje y el uso de la tecnología en la victoria de Brasil sobre Argentina en semifinales, le preocupaba la utilización del VAR en la final.

“No me preocupa nada, lo que hicimos siempre es confiar en los arbitrajes, siempre nos movimos de esa manera. Es cierto que hoy en día todo es muy hermético (en relación al VAR), esas cosas son para revisar, pero preocupación para esta final, no”.

El entrenador se manifestó de manera similar en referencia a la designación del árbitro, el chileno Roberto Tobar. “Las especulaciones no son nuestro estilo porque elegimos creer, los árbitros están capacitados para este tipo de nivel de compromiso, sabemos que no va a haber ningún tipo de mala intención”, expresó.

Gareca, que se negó a contestar cualquier pregunta que no estuviera vinculada al partido en el Maracaná -incluidas aquellas sobre los rumores que lo relacionan en el futuro con la selección argentina- ponderó el significado de la primera final de Copa América que Perú disputará en 44 años.

“Es un acontecimiento importante para el país, vamos a dar todo en pos de lograr una victoria, dar el máximo esfuerzo, para que la gente pueda disfrutar. Perú está en condiciones de ambicionar hoy o por hoy una copa”, completó el “Tigre”.

Por su parte, Flores afirmó que está recuperado del golpe que sufrió en la semifinal frente a Chile y “súper motivado” por jugar ante Brasil.

Y además, elogió al seleccionador: “Nos ha dado mucha confianza en estos años. Antes se decía que el jugador peruano era muy débil de cabeza, que tenía problemas psicológicos (...) el profe asumió un liderazgo y nosotros tratamos de hacer en el campo de juego lo que él transmite”.

Editado por Marion Giraldo