Argentina quedó eliminada en su mejor partido en la Copa: DT Scaloni

Foto del martes del DT de Argentina, Lionel Scaloni, reaccionando durante partido con Brasil. Jul 2, 2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BELO HORIZONTE, Brasil (Reuters) - La selección argentina de fútbol hizo su mejor partido de la Copa América y la derrota 2-0 frente a Brasil en la semifinal fue un resultado injusto, dijo el martes el director técnico de la “albiceleste”, Lionel Scaloni.

Brasil ganó el encuentro disputado en Belo Horizonte con goles de Gabriel Jesús a los 19 minutos y Roberto Firmino a los 71 y jugará la final con el vencedor del duelo entre Chile y Perú el miércoles.

“Perder de esta manera es injusto, seguramente en cuanto al juego. Pasó Brasil y lo felicitamos, pero ellos (los jugadores argentinos) dejaron todo, jugaron como una selección grande de verdad”, dijo Scaloni luego del encuentro.

“Es el mejor partido que hizo Argentina por la magnitud del rival, porque creamos mucho, muchas situaciones de juego (...) y si tomamos conciencia de que un resultado adverso puede ser positivo, habremos avanzado mucho”, agregó.

El entrenador reflexionó sobre los aspectos positivos que tuvo el partido, a pesar del resultado.

“Duele de la misma manera pero si nosotros los argentinos nos damos cuenta de que a veces perder tiene cosas positivas, habremos dado un paso adelante. Ahora si solo vale ganar, entonces sí que no sirve”, sostuvo.

Scaloni criticó además la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, quien lo sancionó con una tarjeta amarilla, especialmente en la jugada que derivó en el segundo tanto de Brasil.

“No me gustó el árbitro (...) me parece que en las jugadas chiquitas siempre la acción fue para el otro lado (...) no me gustó, no estuvo a la altura de un partido de este calibre”, agregó Scaloni.

Con este resultado Argentina disputará el encuentro por el tercer puesto el sábado frente y deberá esperar al menos un año más para disputar otro campeonato con la selección mayor. Brasil, en tanto, irá en busca de su novena Copa América.

Editado por Daniela Desantis y Javier Leira