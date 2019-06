DT Tabárez lamenta que Uruguay haya equivocado procedimientos tras eliminación con Perú

Foto del sábado del DT de Uruguay Oscar Tabarez hablando con Edinson Cavani durante el partido con Perú. Jun 29, 2019 REUTERS/Sergio Moraes

SALVADOR, Brasil (Reuters) - La selección uruguaya de fútbol por momentos equivocó los caminos y le faltó concretar en el choque ante Perú por cuartos de final de la Copa América, en el que la “celeste” quedó eliminada por penales tras el empate sin goles del tiempo reglamentario, dijo el entrenador Oscar Tabárez.

Perú se impuso 5-4 por penales tras el 0-0 en el estadio Arena Fonte Nova.

“Por algo no pudimos ganar, equivocamos procedimientos en muchos momentos (...) Por momentos el trato de la pelota del mediocampo para adelante fue muy bueno, pero no concretamos”, sostuvo Tabárez en rueda de prensa. “Nos causa una desilusión grande, vinimos a ganar y no se pudo, pero hay que saber perder”.

“Hasta el último momento buscamos marcar, pero en los penales estuvo mejor Perú. Hay que aceptar la derrota y felicitar a quien nos derrotó”, sostuvo el “Maestro”.

En una tensa rueda de prensa, en la que el entrenador se mostró ofuscado por algunas consultas, Tabárez dijo que, más allá de la eliminación, sus jugadores se van a levantar.

“Nosotros somos los mismos que cuando ganamos, de esto vamos a intentar salir y estoy seguro de que lo vamos a conseguir”, señaló.

Editado por Javier Leira