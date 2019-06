Costa Rica va a Copa de Oro con 22 futbolistas por ausencia de Jimmy Marín

Foto de archivo. El director técnico del la selección de fútbol de Costa Rica, Gustavo Matosas, durante una conferencia de prensa en San José, Costa Rica. REUTERS/Juan Carlos Ulate.

(Reuters) - La selección de Costa Rica disputará la Copa de Oro con 22 futbolistas, uno menos que el cupo reglamentario, debido a la ausencia del mediocampista Jimmy Marín, dijo el jueves el director técnico Gustavo Matosas.

Marín se ausentó el miércoles de la concentración de Costa Rica sin autorización para viajar a Israel y firmar un contrato con el club Hapoel Beer Sheva.

“Me hubiera encantado que me llamara y me dijera, tal vez la renuncia no sea la mejor solución y menos en una selección. Lo que me incomoda mucho es tener lugar para 23 y tener que ir a la competencia con 22, pero no me quejo, es lo que hay y se acabó”, dijo Matosas en rueda de prensa.

“A Jimmy le deseo lo mejor y que le vaya bien, fue solo una mala decisión. Vamos con 22 a competir a la Copa de Oro”, apuntó.

El estratega uruguayo no podrá llamar a otro futbolista para sustituir a Marín debido a que el reglamento de la Concacaf solo autoriza un cambio de jugador en caso de enfermedad o lesión hasta 24 horas antes del primer partido.

“(Jimmy) me mandó un mensaje informándome lo que iba a hacer que no le contesté porque soy de otra época y me gusta hablar de frente. No pidió permiso, se le ofreció hacer las pruebas y regresar directamente a Estados Unidos aunque se perdiera el primer partido”, explicó Matosas.

En la Copa de Oro que inicia el sábado, la selección “tica” abrirá su participación un día después en el estadio Nacional de Costa Rica ante Nicaragua por el Grupo B.

Posteriormente viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bermuda el 20 de junio y cuatro días después cerrará la primera fase contra Haití.

“Los jugadores siempre tienen posibilidades de emigrar, lo que no me imaginé es que la opción de ir a un equipo en Israel estuviera antes que enfrentar una Copa de Oro”, señaló Matosas.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México, editado por Javier Leira