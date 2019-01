Wayne Rooney fue arrestado en diciembre en EEUU por intoxicación pública

Imagen del futbolista inglés Wayne Rooney cedida el 6 de enero por la Oficina del Alguacil del Condado de Loudoun, EEUU. Oficina del Alguacil del Condado de Loudoun/Distribuida vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UN TERCERO

WASHINGTON (Reuters) - El astro del fútbol inglés Wayne Rooney fue arrestado en diciembre en el Aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, por intoxicación pública, según la policía local.

Rooney, quien llegó al DC United a mediados del 2018, ingresó en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun el 16 de diciembre, bajo un cargo de intoxicación pública derivado de un arresto realizado por la Policía de la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington (MWAA, por sus siglas en inglés), aseguró un portavoz policial.

Rooney fue liberado el mismo día a través de un procedimiento denominado reconocimiento personal, que otorga la libertad sin fianza con la promesa de que la persona volverá a presentarse ante la corte, aseguró Kraig Troxell, un portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Loudoun.

No quedó inmediatamente claro porqué las autoridades retrasaron por más de dos semanas la entrega de detalles del arresto de Rooney. El agente del jugador no pudo ser contactado de inmediato para realizar comentarios. DC United no respondió inmediatamente consultas para entregar declaraciones.

