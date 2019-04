FÚTBOL-Simeone pide que el Atlético muestre su mejor cara contra el Barcelona

BARCELONA, 5 abr (Reuters) - El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, pidió a sus jugadores mostrar su mejor versión cuando enfrenten el sábado al líder de la Liga, el Barcelona, en un crucial choque por el título de la liga española.

El Barcelona tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Atlético, segundo en la tabla, que se reduciría a cinco si los visitantes logran ganar en el Camp Nou.

Sin embargo, el Atlético nunca ha vencido como visitante al equipo catalán por La Liga desde que Simeone se hizo cargo del conjunto “colchonero” en diciembre de 2011.

“Que no ganamos nunca... Eso me hace ser súper optimista, claro”, dijo Simeone con cierta ironía. “Si ganamos mañana pero no los siguientes partidos, no vale de nada. Tenemos que mostrar la identidad que tiene este equipo”.

En la antesala del crucial partido, Simeone también elogió a su compatriota Lionel Messi, quien ha mostrado en los últimos partidos una gran capacidad para anotar mediante tiros libres.

“Eso es calidad pura. Hay momentos en los que la precisión se eleva y eso está pasando en Messi”, sostuvo.

Reporte de Rik Sharma. Editado en español por Rodrigo Charme