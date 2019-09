Valverde descarta que haya una crisis en el Barça

Imagen de archivo. El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, durante el partido contra el Granada en el Nuevo Estadio de Los Carmenes, en Granada, España. 21 de septiembre de 2019. REUTERS/Marcelo Del Pozo

BARCELONA, 23 sep (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dice que no está preocupado por su futuro a pesar del mal comienzo de temporada del club, desestimando las insinuaciones de que el actual campeón esté en crisis.

Los catalanes son octavos en la Liga con siete puntos en cinco partidos tras perder por 2-0 el sábado ante el Granada.

El Barça no ha podido ganar ninguno de sus últimos ocho partidos oficiales fuera del Camp Nou en todas las competiciones.

“Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido, no es novedad”, dijo Valverde en una conferencia de prensa el lunes antes del choque del martes contra el Villarreal.

“En el mundo del fútbol se habla de crisis en tres días, y en tres días sales de la crisis, eso es lo que queremos, sumar seis puntos esta semana”.

“En años anteriores siempre hemos ido con mucha regularidad y ventaja respecto al resto, pero éste no hemos empezado bien”.

El delantero Ousmane Dembele regresa a la plantilla para enfrentarse al Villarreal tras una lesión muscular, mientras que el centrocampista Ivan Rakitic ha quedado fuera.

“Con él no ha pasado nada, igual que los demás a veces entran o no, en función de las posibilidades”, dijo Valverde, preguntado por Carles Aleñà. “(Rakitic) no está tocado. Es una cuestión de jugadores, que tenemos muchos y hay que rotar”.

Reporte de Rik Sharma; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdańsk; Editado por Javier López de Lérida