Alba se suma a las críticas a Abidal pero pide al Barça seguir adelante

BILBAO, España, 7 feb (Reuters) - El defensa del Barcelona, Jordi Alba, se unió al capitán del equipo, Lionel Messi, en sus críticas al director deportivo del club, Eric Abidal, después de que el equipo fue eliminado de la Copa del Rey tras perder por 1 a 0 contra el Athletic de Bilbao el jueves.

Foto de archivo. El árbitro Valentin Pizarro habla con el barcelonés Jordi Alba durante un partido con el Granda en el Camp Nou. 19 de enero de 2020. REUTERS/Albert Gea

La derrota en cuartos de final ha asestado el último golpe en una semana sombría para el Barça, después de que el extremo Ousmane Dembélé sufrió una grave lesión y Messi causó un gran revuelo al recoger el guante a Abidal, después de que este había sugerido que los jugadores tenían la culpa del despido del entrenador Ernesto Valverde el mes pasado..

Abidal, excompañero de Messi y de Alba, dijo al periódico Sport que sentía que algunos jugadores del Barça no trabajaron lo suficiente bajo el mando de Valverde, lo que le llevó a aconsejar al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, que despidiera al técnico.

Quique Setién fue elegido como sucesor de Valverde, pero ha perdido dos de los seis partidos que lleva al mando del banquillo del actual campeón de liga.

“Ya nos tiran bastante mierda desde fuera para que lo hagamos nosotros”, dijo Alba a los periodistas tras el partido en San Mamés.

“Él (por Abidal) ha sido jugador, ha sido muy importante en este club, la afición lo quiere muchísimo, pero tiene que saber muy bien cómo se siente el jugador”, añadió.

El Barça ha ganado la Copa un récord de 30 veces y ha llegado a las últimas seis finales, pero ayer se quedó fuera de la competición en la fase más temprana en una década después de que Iñaki Williams marcó el único gol del partido en el tiempo de descuento.

Alba dijo que el equipo había jugado bien y demostró que no le afectaron los acontecimientos de la semana pasada.

“Estoy muy orgulloso del equipo. Este es el camino. Hemos hecho un partido defensivamente muy bueno y en ataque hemos tenido ocasiones. Muy contento por el juego, pero lástima el resultado”, dijo el lateral.

El defensa del Barça Gerard Piqué también dijo que el equipo necesitaba superar las dificultades internas del club.

“Cada uno sabe lo que ha hecho bien y no. A partir de ahí hay que seguir trabajando, no tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, porque no ayuda”, dijo el central.

Información de Richard Martin, editado en inglés por Ed Osmond, traducido por Jose Elías Rodríguez en Madrid; Editado en español por Javier López de Lérida