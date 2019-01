Valverde dice que su futuro en el Barcelona depende de los títulos

Imagen de archivo del entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dando instrucciones al jugador argentino Lionel Messi antes de entrar como suplente en el partido de Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur celebrado en el estadio Camp Nou de Barcelona, España. 11 diciembre 2018. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA (Reuters) - El entrenador del Fútbol Club Barcelona, ​​Ernesto Valverde, dijo el sábado que está abierto a quedarse en el club más allá de esta temporada, pero esperará hasta el final de la campaña para decidir su futuro, que agregó dependerá de si su equipo gana trofeos.

Valverde logró ganar la Liga y la Copa del Rey el año pasado y su equipo tiene actualmente tres puntos de ventaja en lo alto de la tabla después de 17 partidos. Además, ha alcanzado los octavos de final de la Liga de Campeones, donde jugará contra el Olympique Lyonnais.

A pesar de esos éxitos, el entrenador generó especulaciones sobre su futuro la semana pasada al decir en una entrevista con el canal de televisión oficial del Barça que no sabía dónde estaría la próxima temporada.

En una conferencia de prensa previa al viaje de Barcelona a Getafe el domingo, Valverde trató de aclarar su futuro, afirmando que aunque su contrato con el club azulgrana expira en junio, tiene opción a una tercera temporada.

“Yo tengo contrato con el Barça. Es verdad que el contrato era de dos años más uno y a final de temporada hay que decidir, pero nos emplazamos para más adelante”, dijo. “Veremos cómo va la cosa con una sintonía buena desde el principio”.

Incluso a pesar del impresionante récord que tiene a nivel nacional desde que se hizo cargo del club en junio de 2017, Valverde no cuenta con un respaldo contundente por parte de los seguidores del Barça, algo que sí parecieron disfrutar predecesores como Josep Guardiola y Luis Enrique.

También recibió duras críticas por la eliminación del equipo de la Liga de Campeones contra la AS Roma en los cuartos de final de la temporada pasada, después de desperdiciar una ventaja de 4-1 en la ida.

“Yo no digo que tengo que decidir yo. Hay un contrato firmado y vamos a respetarlo las dos partes. Nos emplazaremos durante la temporada”, afirmó Valverde. “Todavía no estamos en el ecuador de la temporada. Si la cosa va bien, todos contentos. Hay otra: que si no ganas, como nos ha pasado, ponen precio a tu cabeza. Ya veremos cómo va, pero en principio, tengo contrato con el club”.

Editado en español por la Redacción en Madrid