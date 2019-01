Barcelona niega haber cometido alineación indebida en partido de Copa del Rey ante Levante

Foto de archivo del jugador del Levante Borja Mayoral ante Juan Brandariz del Barcelona en el partido de la semana pasada por la Copa del Rey. Ene 10, 2019 REUTERS/Heino Kalis

BARCELONA (Reuters) - El Barcelona negó haber incumplido el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al alinear al defensa Juan “Chumi” Brandáriz en el partido de Copa del Rey de la semana pasada contra el Levante, dijo una fuente del club a Reuters el jueves.

El diario español El Mundo reportó que Chumi, que estuvo en el once inicial del encuentro que perdieron 2-1 los azulgranas en casa del Levante, no podía jugar porque la RFEF indica que un futbolista suspendido no puede ser parte de un equipo de una categoría superior hasta que cumpla su sanción.

Chumi, de 19 años, recibió su quinta tarjeta amarilla durante un encuentro del Barcelona B -actualmente en la Segunda División B del fútbol español- frente al Castellón el 6 de enero, lo que implica que estaba suspendido para el siguiente duelo ante el Alcoyano, que se disputó el 13 de enero, tres días después del choque ante el Levante.

Una fuente del club “culé” dijo que están tranquilos ante la polémica, ya que la reglas cambiaron y no alinearon a un jugador de manera indebida.

Una fuente de la RFEF señaló que se está analizando el asunto y se facilitará más información durante el jueves.

El Barça, que ha ganado las cuatro últimas ediciones de la Copa del Rey, recibe al conjunto “granota” este jueves en el partido de vuelta en el Nou Camp.

El Real Madrid fue eliminado de la competición en 2015-16 por alinear al ruso Denis Cheryshev frente al Cádiz, a pesar de que debía estar cumpliendo una suspensión que arrastraba de la temporada anterior, cuando defendía los colores del Villarreal.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano