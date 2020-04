El Barça lanza serie de ficción sobre su prestigiosa academia, La Masía

Foto de archivo. Una vista general de las puertas de la academia del Barcelon, La Masía. Images via Reuters / Carl Recine

BARCELONA, 24 abr (Reuters) - La sed del Barcelona por generar nuevas fuentes de ingresos sigue intacta pese a la pandemia de COVID-19, ya que el viernes el club reveló planes para hacer una serie de televisión sobre su famosa academia juvenil, La Masía.

El nuevo proyecto, escrito por el guionista Albert Espinosa, será una ficción sobre los jóvenes que viven en La Masía y que esperan seguir el camino de ídolos como Andrés Iniesta, Xavi y Lionel Messi para así convertirse en estrellas del primer equipo.

“El objetivo de la serie no es recrear situaciones de la vida real o personas en La Masía, sino inspirarse para crear historias de ficción auténticas”, dijo el Barça en un comunicado.

“El resultado será una serie ficticia diseñada a un público joven y familiar. Los protagonistas serán los jóvenes deportistas, las personas que los rodean y sus relaciones humanas”. La filmación comenzará a fines de este año.

“Veremos fútbol, ​​pero sobre todo veremos relaciones humanas”, agregó Espinosa. “Los protagonistas son jóvenes con muchos sueños en un lugar mítico donde comenzaron jugadores como Messi, Xavi o Iniesta. Veremos cómo se crean estos ídolos para tanta gente”.

La serie será producida por la productora del club, Barca Studios, que el año pasado hizo Matchday, una serie documental que mostró a los jugadores en el interior del vestuario antes y después de los partidos, incluida la dolorosa derrota 4-0 ante Liverpool por Champions League.

Matchday siguió los pasos de programas de gran éxito que siguen el día a día de clubes de fútbol, como Sunderland ‘Til I Die de Netflix y All or Nothing, una serie de Amazon Prime sobre el Manchester City.

Reporte de Richard Martin. Editado por Rodrigo Charme