DT de Sevilla Caparrós dice le diagnosticaron leucemia

Soccer Football - La Liga Santander - Sevilla vs Real Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - May 9, 2018 Sevilla coach Joaquin Caparros speaks with referee Antonio Mateu Lahoz REUTERS/Jon Nazca

(Reuters) - El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, reveló el domingo tras la victoria de su equipo 2-0 sobre el Real Valladolid que le habían diagnosticado leucemia, pero prometió continuar en su cargo.

“Vosotros sabéis que siempre he dicho que me hierve la sangre roja (...) pero bueno ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca y por lo tanto la sangre blanca ha querido equilibrar la roja y bueno me han dicho que tengo una leucemia crónica”, afirmó Caparrós a la televisión española tras el partido del domingo.

“No me impide para mi profesión, estoy haciendo mi vida normal (...) Quiero disfrutar de mi profesión. No tengo ni tratamiento, para que se quede todo el mundo tranquilo”, agregó. “Lo que sí voy a aclarar, es que no voy a volver a hablar más de este tema”.

Caparrós asumió en el Sevilla por tercera vez el mes pasado al pasar de director deportivo a entrenador en jefe después del despido de Pablo Machín.

El Sevilla avanzó al quinto puesto en la Liga española tras derrotar al Valladolid, lo que aumentó sus posibilidades de clasificar a la Liga de Campeones al estar a sólo un punto del Getafe, ubicado en la cuarta posición.

El argentino Eduardo Berizzo fue diagnosticado con cáncer de próstata cuando estuvo a cargo del Sevilla en noviembre de 2017. Se sometió a un tratamiento exitoso, pero el club lo despidió un mes después debido a los decepcionantes resultados.

Reporte de Richard Martin, Editado en Español por Manuel Farías