Me gustan nuestros delanteros, dice DT de Valencia ante rumores sobre "Chicharito" Hernández

(Reuters) - El entrenador del Valencia, Marcelino, dijo el viernes que está conforme con los delanteros con los que cuenta, dando prácticamente por cerrada la opción de que el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández se sume al equipo del fútbol español.

Hernández, jugador del West Ham United inglés, sonó con insistencia como refuerzo del Valencia debido a las flojas actuaciones de sus delanteros. Pero el DT pareció cerrar la puerta a la opción de que el mexicano se sume a su equipo.

“Es un jugador con una trayectoria internacional que nadie puede discutir, pero me gustan más los cuatro delanteros que tenemos”, dijo Marcelino en rueda de prensa.

“Hoy no contemplo que tengamos cinco delanteros, sería masificar la posición y no sería bueno. Tenemos cuatro delanteros buenos (...) no están en su mejor momento por las estadísticas, es una evidencia, hay que modificar la evidencia. Si hay una opción, buscaremos una alternativa en el mercado”.

Valencia aparece en el octavo puesto de la liga española con 22 unidades en 17 partidos, a 15 del líder Barcelona.

