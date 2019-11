El Madrid recibe a la Real Sociedad liderada por Ødegaard, cedido por los blancos

MADRID, 21 nov (Reuters) - El Real Madrid, segundo en la Liga española, recibe el sábado a la Real Sociedad, con la esperanza de no tener que lamentar su decisión de ceder a Martin Ødegaard al club donostiarra.

FOTOS DE ARCHIVO: Fútbol - Partido clasificatorio para la Eurocopa 2020 - Grupo F - Noruega contra España - Estadio Ullevaal, Oslo, Noruega - 12 de octubre de 2019. El noruego Martin Odegaard después de que el español Saúl Ñíguez marcara un gol. NTB Scanpix/Terje Pedersen vía REUTERS

Ødegaard llegó al Madrid a los 16 años en 2015, y solo ha jugado una vez con el primer equipo antes de una serie de cesiones, primero en Holanda y ahora en el País Vasco, donde está previsto que se quede otra temporada.

El delantero noruego ha estado en plena forma, anotando dos goles y dando tres asistencias, y la Real Sociedad ha comenzado de manera brillante la primera temporada completa con el entrenador Imanol Alguacil al timón. Está a dos puntos del Real Madrid, con 23 puntos en 13 partidos.

“Es un partido muy especial para mí”, dijo Ødegaard en una entrevista con la emisora de radio SER. “Pero a mí me da igual si es contra el Madrid o contra otro equipo, lo que quiero es jugar”.

“Creo que hemos empezado muy bien todo el equipo. Estamos ahí arriba donde queremos estar y yo también estoy contento con mi juego, pero es una cosa del equipo, porque jugamos bien y es más fácil para mí y para todos”.

“Es mi meta. Triunfar en el Real Madrid. Por eso firmé con el Madrid, para jugar allí. Pero ahora estoy muy contento aquí. No tengo prisa. Si juego en dos o cinco años en el Madrid, da igual. El tiempo no me importa. Pero un día claro que quiero jugar en el Madrid”, señaló.

El Madrid no podrá contar con James Rodríguez pero podría tener de nuevo a Gareth Bale, quien no ha jugado con el club desde octubre pero estuvo en los dos partidos clasificatorios de Gales para la Eurocopa de 2020 disputados en los últimos días.

El Barcelona, que encabeza la competición empatado con el Madrid pero por delante por diferencia de goles, jugará en el campo del colista Leganés el sábado.

El pequeño club de la región madrileña dio la campanada la temporada pasada con una victoria 2-1 contra los catalanes, y querrá aprovechar el errático comienzo de temporada del Barcelona.

Por desgracia para ellos, Lionel Messi continuó con su excelente forma durante el receso internacional, anotando en los dos partidos de Argentina, por lo que ha marcado 11 goles en sus últimos nueve partidos con su club y su selección nacional.

El tercer clasificado, Atlético de Madrid, visitará el sábado al Granada, mientras que el Eibar recibirá al Alavés en un derbi vasco el domingo.

Reporte de Joseph Cassinelli; editado en español por Tomás Cobos y Javier Leira