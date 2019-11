Griezmann se prepara para volver al Wanda en un partido decisivo para el Barça

MADRID, 29 nov (Reuters) - Antoine Griezmann ha tenido un comienzo difícil en Barcelona, pero por fin está dando muestras de que se está adaptando, justo cuando encara el decisivo partido del domingo contra Atlético de Madrid, uno de sus rivales al título, en el que será su primer partido frente a su antiguo club después de una amarga ruptura.

FOTOS DE ARCHIVO: Fútbol - Liga de Campeones - Grupo F - FC Barcelona v Borussia Dortmund - Camp Nou, Barcelona- 27 de noviembre de 2019. Antoine Griezmann celebra el tercer gol de su equipo, REUTERS/Albert Gea

El delantero francés fue el máximo goleador y talismán del Atlético durante cinco años, y pareció mostrar su lealtad al club cuando rechazó una tentadora oferta de fichar por el Barça en 2018 y se comprometió con el equipo madrileño en un documental emitido por televisión.

Pero un año más tarde se incorporó al Barça por 120 millones de euros (132 millones de dólares), lo que dio lugar a una querella por parte del Atlético después de que se supiera que los catalanes habían negociado con Griezmann sin su permiso.

Griezmann podría haberse preguntado si la decisión valió la pena, ya que ha sido objeto de constantes críticas por su flojo desembarco en el Camp Nou, con cinco goles en 17 partidos.

El miércoles empezó como suplente el partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, pero una lesión de Ousmane Dembélé le dio una oportunidad que no desaprovechó.

Griezmann se unió a sus compañeros Luis Suárez y Lionel Messi en una exhibición ofensiva fluida y sacó un magnífico remate a pase de Messi para redondear la victoria 3-1 y poner fin a una racha de seis partidos sin anotar.

La falta de química del francés con los dos sudamericanos ha sido un tema recurrente, pero el trío está empezando a encajar.

“Se habla mucho de la falta de conexión cuando uno no marca o cuando no hay suficientes ocasiones, al final los buenos siempre se entienden y con el tiempo más”, dijo el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, tras vencer al Dortmund. “La conexión entre Leo y Luis no era la misma al principio”.

El Barça lidera la Liga con 28 puntos y tiene un partido menos que el Atlético, que es cuarto con 25 y atraviesa un mal momento de forma, con una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El Real Madrid es segundo, también con 28 puntos, y puede estar en lo más alto de la tabla durante al menos un día, cuando visite al Alavés el sábado, en medio de una racha de cinco victorias en siete partidos, en los que ha marcado 21 goles.

Reporte de Richard Martin, editado en español por Emma Pinedo y Javier Leira