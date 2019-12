Incombustible Joaquín se convierte en más veterano en marcar "hat-trick" en La Liga

Imagen de archivo del futbolista español Joaquín Sánchez celebrando un gol ante el Valencia en la ida de la semifinales de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España. 7 febrero 2019. REUTERS/Marcelo del Pozo

8 dic (Reuters) - El capitán del Real Betis, el incombustible Joaquín Sánchez, entró en los libros de los récords el domingo, al anotar tres goles ante el Athletic Bilbao, convirtiéndose en el jugador más veterano en lograr tal hazaña en La Liga española.

El centrocampista de 38 años, que está viviendo su segunda experiencia en el club de su infancia, puso en ventaja a los sevillanos en el segundo minuto, para marcar después en el 11.

El futbolista andaluz puso el 3-0 en el marcador en el minuto 20, completando su primer triplete en un partido oficial más de 19 años después de su debut profesional.

Fue el quinto gol del bético en los últimos tres encuentros, superando al fallecido Alfredo di Stefano como el jugador con más edad en lograr un “hat-trick” en La Liga, una marca que estaba vigente desde 1964, cuando el histórico delantero hispano-argentino tenía 37 años.

El Athletic se recuperó gracias a un penal convertido por Iñaki Williams antes del descanso y un tanto de Yuri Berchiche en el segundo tiempo, pero los verdiblancos aguantaron y lograron su tercera victoria consecutiva, ascendiendo al undécimo puesto de la clasificación.

“No he sido nunca un gran goleador y marcar tres goles, y contra un rival así, es para estar orgulloso. Sobre todo a mi edad, no creas que es fácil”, dijo Joaquín a los medios. “Es el primero de mi vida, algo que no creo que vuelva a repetir”.

En otro partido de la jornada, la Real Sociedad logró mantener el cuarto puesto en la tabla, pero perdió la ventaja de dos puntos que llevaba sobre su rival más próximo, el Getafe, tras un empate sin goles en casa del Real Valladolid.

El Getafe había ganado por 1-0 a domicilio al Eibar, gracias a un gol en la segunda mitad de Ángel Rodríguez que llevó al equipo madrileño al quinto lugar de la clasificación con 27 puntos, empatado con los vascos tras 16 partidos.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano