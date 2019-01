Alavés trepa a la cuarta plaza de la Liga española tras ganar al Valencia

Imagen de archivo de los jugadores del Alavés celebrando un gol ante el Real Madrid en partido de Liga disputado en el estadio de Mendizorroza, Vitoria, España. 6 octubre 2018. REUTERS/Vincent West

(Reuters) - El Alavés continuó el sábado con su excelente estado de forma en su estadio de Mendizorroza y logró remontar y ganar 2-1 al Valencia, subiendo hasta la cuarta plaza de la Liga española e incrementando sus posibilidades de clasificar por vez primera a la Liga de Campeones.

El capitán valencianista, Dani Parejo, puso adelantó en el marcador a los visitantes por medio de una falta directa en el minuto 14, pero el Alavés -único equipo del torneo invicto en casa junto al Atlético de Madrid- respondió pronto.

El delantero Borja Bastón marcó para los finalistas de la Copa de la UEFA de 2001 en el minuto 21, gracias a un balón desviado dentro del área, mientras que el mediocampista Tomás Pina puso al cuadro vasco por delante antes del fin de la primera parte, tras un periodo de fuerte presión.

La victoria deja al Alavés con 31 puntos en 18 partidos, uno por delante del Real Madrid, que recibirá a la Real Sociedad el domingo. Asimismo, es la primera vez que logran tantos puntos en la primera parte del campeonato liguero.

“El equipo estuvo espectacular. Hay que valorar lo que ha hecho el equipo y llegar a 31 puntos. Es impresionante. Que lo haga el Alavés es para poner un monumento a los futbolistas con esta primera vuelta que está haciendo el equipo”, dijo el entrenador del Alavés, Abelardo Fernández, que se hizo cargo del equipo cuando luchaba por la permanencia en la primera división hace 13 meses.

“Hemos hecho un partidazo ante un grandísimo rival. Remontarle al Valencia no es fácil. El primer tiempo estuvimos sensacional y en el segundo, salvo un remate de Rodrigo, no recuerdo más remates del Valencia. (...) Si el campo estaba mal, lo estaba para los dos. Nosotros no entrenamos en hielo todos los días. La victoria es merecida por nuestra parte”, señaló.

El Valencia, que acabó cuarto el año pasado, marcha ahora undécimo, con 22 puntos, tras la derrota, que aumentará la presión sobre Marcelino, que se enfrentó el mes pasado a peticiones de los aficionados para que dimitiera.

“Lo que nos ha pasado hoy tiene una explicación difícil y sencilla. Empezamos bien en un campo impracticable y helado en su mitad. A partir de aquí ha venido un gol a balón parado como una de sus armas. En dos saques de esquina nos metieron dos goles. El primero y segundo evitables”, afirmó Marcelino.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano