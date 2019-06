¿Quién es el nuevo seleccionador de España, Robert Moreno?

MADRID (Reuters) - Robert Moreno se ha visto empujado al puesto de mayor responsabilidad en el futbol español, a pesar de no tener ninguna carrera como futbolista y de no haberse hecho cargo de un primer equipo después de que Luis Enrique dimitiera el miércoles como seleccionador nacional por razones personales.

Foto de archivo. Nuevo entrenador español, Robert Moreno, durante una conferencia de prensa en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, España. 19 de junio de 2019. REUTERS/Sergio Perez.

Moreno, de 41 años, fue nombrado segundo entrenador cuando Luis Enrique se hizo cargo de España el pasado mes de julio y actuó como sustituto cuando el extécnico del Barcelona se ausentó en marzo para ocuparse de un asunto familiar urgente.

España ha ganado los tres partidos con Moreno y tiene una ventaja de cinco puntos sobre Suecia en su grupo de clasificación para la Eurocopa 2020. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, dijo que era importante mantener el proyecto que Luis Enrique había iniciado.

“Robert nos dijo que no querían ser un problema. El equipo está trabajando muy bien, con Luis y sin Luis. Creemos que son la mejor opción”, dijo Rubiales en una conferencia de prensa el miércoles.

“Podemos acertar o equivocarnos, eso lo dirán los resultados. Lo más importante: todos hemos cosechado buenos reultados y para la Federación es la mejor decisión”.

Moreno, que estará al mando hasta después de la Euro 2020, calificó su nombramiento de “agridulce”, pero dijo que se sentía alentado al asumir el cargo tras haber sido animado por Luis Enrique a hacerlo.

“Sentimiento encontrado. Tristeza y responsabilidad. No puedo decir alegría. Me ha valido que Luis nos ha apoyado y para mí ha sido lo más importante. Por eso he aceptado lo que nos proponían. Nuestro trabajo será valorado por los resultados”.

“Vamos a hacer un gran trabajo; no puedo garantizar que ganemos, eso nadie, pero por trabajo no va a quedar”.

Moreno, licenciado en comercio y relaciones internacionales por la Universidad de Barcelona, empezó a trabajar junto a Luis Enrique con el equipo B del Barcelona en 2010 en el departamento de ojeadores.

Le siguió al AS Roma y al Celta de Vigo, y después al Barça, donde los catalanes ganaron dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y la Liga de Campeones de 2015, antes de que Luis Enrique dimitiera en 2017.

Preguntado sobre su falta de experiencia, Moreno defendió sus credenciales.

“Tengo experiencia (...). Estuve nueve años con Luis, con los mejores jugadores del mundo”, dijo.

“Las oportunidades llegan a veces por caminos que no te gustan, pero tienes que afrontarlas. Los resultados marcarán la experiencia. Si ganamos la Eurocopa nadie se acordará de si tenía más o menos experiencia”.

Información de Richard Martin; Editado por Ken Ferris; Traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdynia