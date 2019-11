Luis Enrique tomó la decisión de no contar con Moreno por "desleal"

MADRID, 27 nov (Reuters) - El seleccionador español, Luis Enrique, dijo el miércoles que decidió prescindir de su segundo entrenador y sucesor, Robert Moreno, porque éste quería hacerse cargo del equipo en la Eurocopa 2020 antes de dejarle volver.

El seleccionador español Luis Enrique posa junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales (izq) y el director deportivo, José Francisco Molina, en la sede de la RFEF en Las Rozas, Madrid. 27 noviembre 2019. REUTERS/Susana Vera

Luis Enrique renunció a su puesto en junio para pasar más tiempo con su hija Xana, enferma de cáncer, que falleció en agosto con nueve años.

Moreno -asistente de Luis Enrique desde hace años-, le sucedió en el banquillo español y ayudó a España a clasificarse para la Eurocopa 2020 como primera de grupo, pero tuvo un abrupto final a su corto periodo en el cargo tras la victoria por 5-0 sobre Rumanía el 18 de noviembre.

Después del encuentro, Moreno se negó a comparecer en una conferencia de prensa, en medio de una enorme confusión, pero al día siguiente se confirmó el regreso de Luis Enrique como seleccionador nacional.

“El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi ‘staff’ soy yo”, dijo Luis Enrique en una rueda de prensa en su presentación como seleccionador de España el miércoles.

“Hay una reunión con Robert Moreno y él me dice que quiere ir a la Eurocopa y me dice que si quiero, después de la Eurocopa sería mi segundo entrenador”, señaló.

“Me lo veía venir, entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida y que es ambicioso, pero para mí es ser desleal y no quiero a nadie así en el ‘staff’”, agregó.

Moreno trabajó por primera vez junto a Luis Enrique en el Barcelona B y después continuó la colaboración en el AS Roma, el Celta de Vigo y el primer equipo del Barça, para seguirle luego como miembro del equipo técnico de España desde julio de 2018.

“Entiendo su posición, pero no la comparto. Le digo que ya no lo veo como mi segundo y que me veo fuerte”, añadió Luis Enrique. “Para mí, la ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto.”

El ex DT azulgrana dijo que no pidió retornar al cargo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sino que fue éste y el director deportivo José Francisco Molina quienes le ofrecieron la oportunidad de volver.

“Me gustaría dejar de remover la basura y mirar hacia adelante. No soy el bueno de la película, pero el malo tampoco”, añadió.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Andrea Ariet en Gdansk