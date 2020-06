El entrenador del Mallorca prefiere no provocar a Messi de nuevo

FOTO DE ARCHIVO: Lionel Messi y Vicente Moreno discuten durante un momento del partido entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca disputado en el estadio Camp Nou en Barcelona, España, el 7 de diciembre de 2019. REUTERS/Albert Gea

BARCELONA, 13 jun (Reuters) - El Real Club Deportivo Mallorca recibirá el sábado al Fútbol Club Barcelona y a su capitán Lionel Messi en su primer partido de vuelta desde que la temporada quedara interrumpida en marzo, ante lo cual el entrenador mallorquín Vicente Moreno ha dicho que tendrá cuidado de no volver a provocar al marcador estrella del equipo catalán.

Messi anotó un triplete la última vez que los equipos se enfrentaron en diciembre en la victoria por 5 a 2 del Barça en el Camp Nou. Moreno ha dicho que un encontronazo con el argentino en la primera mitad de ese partido podría haber irritado al delantero y motivarlo más para marcar goles.

“No voy a tener otro rifirrafe con Messi, no me salí bien”, dijo Moreno en la emisora de radio española Onda Cero antes del partido.

El Barça adelantaba en el marcador al Mallorca por 2 a 1 cuando Messi recibió una fuerte entrada de Joan Sastre, ganándose una falta por la que Moreno protestó, lo cual provocó la airada reacción del argentino.

Messi marcó entonces su segundo gol del encuentro y Luis Suárez volvió a marcar inmediatamente después, con el capitán del Barça completando su triplete en la segunda mitad.

“Él creyó que le hicieron una falta delante del banquillo y yo pensé que no fue así. Y parece que se molestó, pero no hay que darle más importancia”, dijo Moreno sobre la discusión en un podcast con el periodista español Edu Pino.

“En el túnel de vestuarios, entrando tras el descanso, me dijo que nos iban a meter siete y se lo comentaba a Luis Suárez, que había que meter siete”.

“No llegó, pero marcó tres”, dijo Moreno. “Mis jugadores me dijeron tras el partido que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Messi. (...) Está bien, es el mejor jugador del mundo.”

El Barça, actual defensor del título de liga, lideraba la tabla con 58 puntos tras 27 partidos cuando la temporada fue suspendida en marzo debido a la pandemia de COVID-19, superando por dos puntos a su rival más cercano, el Real Madrid.

Información de Richard Martin; editado por Ken Ferris; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk