Español Morata confiesa que flojo paso por Chelsea le hizo perder confianza en su capacidad

13 nov (Reuters) - El delantero del Atlético de Madrid y de la selección española, Álvaro Morata, ha revelado que perdió la confianza en su capacidad como futbolista durante su difícil etapa en el Chelsea, llegando a sospechar que nadie creía en él.

Morata llegó al club londinense desde el Real Madrid en 2017 por 70 millones de libras (89,57 millones de dólares), y no lo pasó bien en la Liga Premier, donde anotó 16 goles en 47 partidos antes de ser cedido por 18 meses al Atlético en enero.

“Había dejado de disfrutar en el fútbol y ahora soy feliz (en el Atleti). (...) No creía ni en mí mismo”, dijo Morata en el programa de radio español El Partidazo.

“En Inglaterra tenía la sensación de que cuando me desmarcaba y mis compañeros me miraban, su sensación era que yo no iba a hacer nada bueno”.

El delantero de 27 años también dijo que llegó a romper un teléfono móvil arrojándolo contra una pared por la frustración que le causaron las lesiones y su baja forma.

“Un día me dio un pinchazo, (...) jugué dos días después y me dio otro pinchazo. (...) En el teléfono tenía mensajes de que no me preocupara y lo tiré contra la pared”, dijo. “Nunca me había enfrentado a una situación tan límite. Le decía a mi mujer que nos fuéramos lo más lejos posible en enero porque no podía con esa presión”.

“Apareció lo del Atleti, tenía seis o siete ofertas importantes y el Chelsea quería que siguiera, pero decidí hacer lo que buscaba desde hacía unos cuantos veranos”, añadió.

Morata ha marcado seis goles en sus últimos seis partidos con el Atlético y contribuyó a la victoria del sábado 3-1 sobre Espanyol, que dejó a su equipo tercero en la liga, a un punto del líder, Barcelona, y del segundo, Real Madrid.

