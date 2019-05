Ramos dice que se quedará en el Real Madrid tras oferta de China

Foto del jueves del defensor del Real Madrid Sergio Ramos durante una rueda de prensa en Valdebebas. May 30, 2019 REUTERS/Juan Medina

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, comprometió el jueves su futuro con el del club del fútbol español tras haber recibido una oferta para unirse a un club de la Superliga de China.

Ramos, el jugador con más años de servicio en el Madrid, habló en rueda de prensa para aclarar su situación después de que el presidente Florentino Pérez dijera en una entrevista el lunes que el defensor le había hablado de una oferta para irse a China aunque sin que el club asiático en cuestión pagara por su ficha.

“Hubo una oferta, pero en ningún momento me he planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho”, dijo Ramos. “Yo no me quiero ir del Real Madrid, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí”.

“Yo con mi contrato estoy contento. El presi sabe que teníamos que hablar y ya está, pero no de dinero. No me interesa el tema económico, para mí es algo secundario (...) Ni me quería ir gratis ni pagando. Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento”, agregó.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Jose Elías Rodríguez