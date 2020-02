Críticas de Messi a Abidal no afectarán al Barça, hay que centrarse en el juego: DT

Foto de archivo de Lionel Messi reaccionando durante la derrota de Barcelona ante Valencia por la liga española. Ene 25, 2020 REUTERS/Albert Gea

BARCELONA, 5 feb (Reuters) - El Barcelona no se desestabilizará por un posible enfrentamiento entre Lionel Messi y el director deportivo Eric Abidal, dijo el miércoles el entrenador Quique Setien.

El habitualmente introvertido delantero argentino causó un gran revuelo al criticar el martes a su excompañero de equipo Abidal, diciendo en un post de Instagram que la dirigencia del club, y no los jugadores, debería asumir la responsabilidad del despido del entrenador Ernesto Valverde el mes pasado.

Abidal había dicho al diario español Sport que percibía que “muchos jugadores no estaban satisfechos y no trabajaban duro” bajo la batuta de Valverde. Messi respondió diciendo que Abidal debía dar el nombre de estos jugadores para no empañar la imagen de todo el equipo.

La intervención de Messi dominó las portadas de los principales periódicos deportivos españoles el miércoles: Sport dijo que su reacción había causado un “tsunami”, Marca hablaba de “¡Puñetazo de Messi!” y AS rotulaba “Caos FC”.

Setien dijo que había hablado con los jugadores sobre el desacuerdo alrededor de un minuto y que sólo estaban preocupados por sus próximos partidos, comenzando con los cuartos de final de la Copa del Rey el jueves ante Athletic de Bilbao en San Mamés.

“Esta es una situación que mí no me afecta. Yo me centro en el fútbol, lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para que desarrollen lo que tienen dentro”, sostuvo el DT.

“Lo que voy a tratar es de intentar controlar lo que sea de mi competencia directa, que todo el mundo esté motivado y exprimir a los jugadores para que saquen lo mejor de ellos. Estoy centrado en esto, no voy a dejar que nadie se distraiga con cosas que no nos van a ayudar. Una cosa es el entorno y otra lo que vivimos aquí dentro”, agregó.

