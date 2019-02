Jugador del Levante arrestado, Toño, es inocente, dice abogado

Imagen de archivo de un partido entre Real Madrid y Levante. Gareth Bale del Real Madrid juega con Toño, del Levante, en el estadio Santiago Bernabeu, Madrid, España, el 20 de octubre de 2018. REUTERS/Susana Vera

MADRID (Reuters) - El defensa del Levante Toño es inocente, dijo su abogado el sábado después que el jugador fue arrestado y encarcelado sin fianza.

Toño fue una de las siete personas arrestadas el viernes y los medios de comunicación españoles informaron que están bajo sospecha de extorsión y amenazas.

El abogado del jugador, Emilio Pérez Mora, dijo que no podía comentar sobre la naturaleza de las acusaciones porque el caso estaba sujeto a secreto de sumario y agregó que no sabía los motivos de su acusación.

“Por desgracia y cometiéndose una tremenda injusticia, está encarcelado en el centro penitenciario de Teruel”, dijo Pérez Mora en una entrevista con la Cadena SER.

“Toño no tiene nada que ver con toda esa retahíla de esos tipos delictivos que se han citado”, insistió, agregando que no entrará en el fondo del asunto “porque la causa está bajo secreto sumarial y a día de hoy no sabemos de qué se le acusa”.

La policía local aún no respondió hasta ahora a una solicitud de Reuters para confirmar el motivo del arresto.

El lateral izquierdo Toño, de 29 años, firmó un nuevo contrato con Levante hasta 2023 el miércoles y ha marcado un gol en 17 partidos de La Liga esta temporada.

“Habida cuenta de que las actuaciones judiciales están sujetas a secreto sumarial, el Levante UD, sin prejuicio de cuanto en el futuro se pueda acordar, muestra su apoyo al jugador y a su familia”, dijo el club en un comunicado a medianoche.

“Desconocemos las circunstancias que llevaron al juez instructor a tomar esta medida. En aras al respeto que merece el futbolista en tan difíciles momentos y su presunción de inocencia (...) por el momento desde el club no se van a realizar más declaraciones”.

Reporte de Rik Sharma; Editado en español por Carlos Ruano en Madrid