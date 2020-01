Demanda de Vidal contra el Barcelona no afectará su estatus en el equipo, dice Valverde

Imagen de archivo del futbolista chileno del FC Barcelona Arturo Vidal durante un partido por la Liga de Campeones ante el SK Slavia Praga, en Barcelona, España - Noviembre 5, 2019 REUTERS/Albert Gea/

BARCELONA, 3 ene (Reuters) - La decisión de Arturo Vidal de demandar al Barcelona por una disputa sobre el pago de bonos no afectará su estatus en el equipo, dijo el entrenador del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde.

Los abogados del mediocampista chileno presentaron una demanda ante el sindicato de futbolistas de España (AFE) por un supuesto bono impago de 2,4 millones de euros (2,68 millones de dólares).

“Supongo que en las cosas contractuales siempre habrá alguna diferencia de criterio. Se solucionará y se hará de manera interna. No será la primera vez ni la última. Todo sigue normal con Arturo”, dijo Valverde en una conferencia de prensa antes del partido del sábado por La Liga ante el Espanyol.

“Aquí conocemos a Arturo, es el mismo de siempre y ya está, no veo ningún problema. No creo que esto tenga impacto en el campo, eso es todo lo que me preocupa. Está entrenando bien por el momento”, añadió.

El Barça se ha negado a comentar la demanda, pero Vidal dijo hace algunos días que era “injusto” que no haya recibido los 4,1 millones de euros que sus asesores creen que se le debe por concepto de bonos.

La acción legal se conoció un mes después de que Vidal aseguró que podría abandonar el Barcelona si no sumaba más minutos en cancha.

El exjugador de la Juventus y el Bayern Múnich solo ha sido titular en cuatro partidos de La Liga esta temporada, pero podría asumir un rol más protagónico por la lesión en la ingle del brasileño Arthur Melo y la salida a préstamo de Carles Aleña al Real Betis.

El Barça, que tiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid en la cima de La Liga, enfrentará a un Espanyol que está en la parte inferior de la tabla pero que jugará su primer partido con su nuevo entrenador, el exdefensor azulgrana Abelardo Fernández.

(1 dólar = 0,8953 euros)

Reporte de Richard Martin. Editado en español por Rodrigo Charme