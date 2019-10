Zidane admite que rumores sobre su salida del Madrid afectan antes de duelo con Galatasaray

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante una rueda de prensa en el estadio Turk Telecom en Estambul, Turquía. 21 de octubre de 2019. REUTERS/Murad Sezer

ESTAMBUL, 21 oct (Reuters) - Zinedine Zidane reconoció que las constantes especulaciones sobre su futuro como técnico del Real Madrid han afectado la preparación para el partido del martes contra Galatasaray por el Grupo A de la Liga de Campeones.

El Madrid aterrizó en Estambul en medio de cuestionamientos por la derrota 1-0 el fin de semana ante el Real Mallorca, su primera caída en la Liga esta temporada, lo que permitió al Barcelona arrebatarle a los blancos el primer lugar de la tabla.

Al igual que tras la goleada 3-0 sufrida ante Paris St Germain el mes pasado por la Liga de Campeones, la última derrota a nivel local ha llevado a los medios españoles a asegurar que el puesto de Zidane corre peligro y que José Mourinho corre con ventaja para ser su sucesor.

“No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, me molesta, pero todo lo que tengo que hacer es dar el máximo y pensar positivamente”, dijo el lunes en una rueda de prensa Zidane, quien ganó tres veces la Liga de Campeones de forma consecutiva como entrenador del Madrid.

“Lo que pasó, pasó. El fútbol se olvida de todo lo que has hecho, es la vida (...) lo que hemos hecho en el Madrid ya pasó”, agregó el francés.

El 13 veces campeón de Europa marcha último en el Grupo A con un punto y una derrota contra el Galatasaray afectaría mucho sus posibilidades de permanecer en la competencia.

Sin embargo, Zidane cree que su equipo puede cambiar las cosas.

“Todos sabemos que hemos tenido un mal comienzo en la Liga de Campeones, pero el de mañana es un partido nuevo y vamos a intentar ganarlo”, sostuvo. “Cada partido es importante y sabemos la exigencia que tenemos. Somos el Real Madrid”, agregó el DT de 47 años.

Reporte de Richard Martin; Editado por Rodrigo Charme