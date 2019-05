Salah y Firmino serán baja en Liverpool ante Barcelona: DT

El delantero egipcio Mohamed Salah es retirado de la cancha en una camilla tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en un partido del Liverpool contra Newcastle. Mayo 4, 2019 . REUTERS/Scott Heppell.

6 mayo (Reuters) - Liverpool no podrá contar con sus delanteros Mohamed Salah y Roberto Firmino cuando enfrente el martes a Barcelona en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, dijo el entrenador Jürgen Klopp, un duro golpe para el equipo inglés que debe recuperarse de la derrota 3-0 en el encuentro de ida.

El internacional egipcio Salah abandonó el campo el sábado con una lesión en la cabeza en la victoria 3-2 sobre Newcastle United por la Liga Premier y no se ha recuperado para el choque con Barça en Anfield.

En tanto, el brasileño Firmino tiene una lesión muscular y no fue incluido en el equipo para el juego del sábado en St. James Park.

“Ninguno de los dos está disponible para mañana”, dijo Klopp el lunes en rueda de prensa.

“Mo (Salah) sufrió una conmoción cerebral. No se le permitiría jugar. Se siente bien, pero desde el punto de vista médico no es suficientemente. Está desesperado, pero no podemos hacerlo”.

Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira