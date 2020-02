El Real Madrid recibe al City en Champions con dudas sobre su ataque

MADRID, 25 feb (Reuters) - Dos temporadas después de la marcha del máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, el Real Madrid sigue teniendo problemas en su línea de ataque y su falta de gol se ha convertido en motivo de preocupación de cara al partido del miércoles de Liga de Campeones contra el Manchester City.

Foto del martes de los jugadores del Real Madrid Luka Modric, James Rodriguez, Gareth Bale y Marcelo en un entrenamiento. Feb 25, 2020 REUTERS/Sergio Perez

El Madrid ha hecho grandes progresos desde su desastrosa primera campaña sin Ronaldo, con Zinedine Zidane reforzando la defensa y creando un mediocampo muy funcional desde que retomó las riendas del conjunto el pasado mes de marzo.

El equipo de Zidane tiene la mejor defensa de España, habiendo recibido sólo 17 goles en 25 partidos, pero esa ventaja se ha visto neutralizada por un ataque que suma 16 goles menos que el líder de la liga, el Barcelona.

La falta de poder de fuego se ha convertido en un gran tema de conversación desde que el Madrid empató en casa con el Celta de Vigo 2-2 y luego perdió en casa del Levante el sábado pasado, con lo que su ventaja de tres unidades sobre el Barcelona en la clasificación española se ha transformado en una desventaja de dos puntos.

“Llevamos toda la temporada y nadie ha hablado de la falta de gol (...) Creamos ocasiones y hacemos muchas cosas bien. No sé si echaremos de menos los goles, espero que no porque no lo hemos hecho en toda la temporada”, dijo el defensa Sergio Ramos en rueda de prensa antes del choque contra el City en el Bernabéu.

Los problemas en ataque quedan bien reflejados en su ranking de goleadores. Karim Benzema encabeza la lista con 13 dianas y Ramos aparece segundo con cinco tantos, seguido del centrocampista de contención Casemiro, que tiene tres.

Eden Hazard era visto como el heredero de Ronaldo cuando se incorporó desde el Chelsea el año pasado por 100 millones de euros, pero las lesiones sólo le han dejado jugar 15 partidos con el Madrid, en los que marcado un gol.

El belga ha quedado descartado para los próximos dos meses tras fracturarse el tobillo derecho contra el Levante, en su segundo partido desde que regresó de una baja de tres meses por otra lesión de tobillo.

También se esperaba que Karim Benzema terminase con su papel de actor secundario en el ataque del Madrid y tomara el relevo de Ronaldo, sobre todo después de haber empezado esta campaña con buen pie. Pero la forma del francés ha caído en picado desde entonces y sólo ha marcado dos goles en sus últimos 11 partidos.

Gareth Bale, entretanto, ha estado entrando y saliendo del equipo y no marca desde septiembre, mientras que los extremos brasileños Rodrygo y Vinicius ofrecen muchas promesas pero poca consistencia.

Reporte de Richard Martin; editado en español por Jose Elías Rodríguez y Javier Leira