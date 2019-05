Carácter fue determinante en camino del Tottenham a final Liga de Campeones: DT Pochettino

MADRID (Reuters) - El técnico del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, subrayó las dificultades que enfrentó su equipo para llegar a la final de la Liga de Campeones del sábado ante Liverpool, pero admitió que cierto grado de fortuna y la determinación sobre la forma en que hacen las cosas fueron vitales en el trayecto.

Tottenham se coló en las etapas eliminatorias de la competencia tras sumar solamente ocho puntos en seis juegos y lo hizo gracias a que Inter de Milán no pudo vencer al PSV Eindhoven en el juego final para avanzar.

Se benefició de un fuera de juego milimétrico cobrado a Raheem Sterling en los cuartos de final ante Manchester City a instancias del VAR y sorteó las semifinales ante Ajax gracias a un gol Lucas Moura a los 95 minutos de la vuelta como visitante para lograr una emocionante victoria 3-2.

“Muestra el carácter del equipo y la competitividad, pero hemos atravesado una línea delgada y las cosas podrían haber cambiado por pequeños márgenes”, dijo Pochettino el viernes en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

“Si no fuera por el VAR o el gol contra Ajax no estaríamos aquí. El análisis siempre es injusto, el resultado tiene una influencia demasiado grande y se nos describe como fenomenales por llegar aquí, pero si no lo hubiéramos hecho la gente diría que somos los peores”.

El argentino, que llevó al Tottenham a su primera final en el torneo de clubes más importantes de Europa, recordó otros problemas que su equipo enfrentó este año, desde no incorporar jugadores a los retrasos para terminar el nuevo estadio.

“El equipo se hizo muy fuerte hace 10 meses, no pudimos sumar a ningún jugador y decidimos no vender a nadie. Teníamos que seguir jugando en Wembley, no pudimos mudarnos a nuestro estadio hasta el final”, dijo.

“También tuvimos muchos jugadores en las semifinales de la Copa del Mundo. Pero todo esto nos ha hecho mejores y más creativos. Esto demuestra que si crees y trabajas duro, obtienes tu recompensa (...) El hecho de que avanzáramos por pequeños márgenes es el fruto de nuestra creencia y determinación”.

