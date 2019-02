UEFA suspende por dos partidos a Ramos en Liga Campeones por polémica amonestación

Foto de archivo del defensor del Real Madrid Sergio Ramos viendo la tarjeta amarilla ante Ajax. Feb 13, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

(Reuters) - El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, fue suspendido por dos partidos por hacerse amonestar “a propósito”, dijo el jueves la UEFA.

Ramos vio una tarjeta amarilla por una falta contra Kasper Dolberg en el cierre de la victoria de su equipo 2-1 sobre Ajax en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Como consecuencia de la amonestación, el central de 32 años quedó suspendido para la vuelta del martes.

Pero la sanción reducía las opciones de perderse otro partido más importante en la etapa de definición del torneo ya que las amonestaciones se borran tras cuartos de final.

En una entrevista tras ese partido, Ramos dijo: “Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y lo he decidido así”.

Luego, el defensor emitió un comunicado tratando de aclarar sus palabras, diciendo que había cometido la falta a propósito pero sin intención de hacerse amonestar.

Pero la sanción de la UEFA implica que Ramos se perderá la revancha con Ajax y, si el Madrid avanza, la ida de cuartos de final.

Reporte de Richard Martin; Editado en español por Javier Leira